Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) rutschte am Freitag bis zum unteren Zielbereich bei 15.484 bis 15.517 und sogar noch etwas tiefer an die Trendkanalunterkante zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach der starken Erholung am Handelsende seien die Futures mit dem schwachen US-Handel wieder an die Tiefs zurück gekippt. Heute deute sich eine Erholung oberhalb der Freitagstiefs, aber deutlich unterhalb des Tagesschlusskurses an.



Das kurzfristige Chartbild sei stark angeschlagen, ebenso bei den US-Indices und vielen US-Blue-Chips. Dennoch wären zunächst Erholungen auf die Kurseinbrüche denkbar, potenzielle Erholungsziele lägen bei 15.555 und 15.630. Vorher könnten noch neue Tiefs an der Trendkanalunterkante oder 15.396 markiert werden. Doch es bleibe große Vorsicht geboten: Wenn der Stein einmal ins Rollen komme, gehe es meistens sehr schnell. Würden besagte Unterstützungen gebrochen, könnte der Index auch direkt bis zum offenen Gap bei 15.240 bis 15.305 durchgereicht werden. (24.01.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >