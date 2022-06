Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze CropEnergies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CropEnergies-Aktie:

11,06 EUR +5,33% (15.06.2022, 14:06)



XETRA-Aktienkurs CropEnergies-Aktie:

11,04 EUR +5,14% (15.06.2022, 13:59)



ISIN CropEnergies-Aktie:

DE000A0LAUP1



WKN CropEnergies-Aktie:

A0LAUP



Ticker-Symbol CropEnergies-Aktie:

CE2



Kurzprofil CropEnergies AG:



Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, ist CropEnergies (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2), ein Mitglied der Südzucker-Gruppe, ein etablierter und gemessen an der Produktionskapazität führender europäischer Hersteller von Bioethanol für den Kraftstoffsektor. Als Bioethanol wird aus Biomasse hergestelltes Ethanol bezeichnet. Bioethanol wird durch die Fermentation (Gärung) zucker- und stärkehaltiger Pflanzen gewonnen. Als Rohstoffe verwendet CropEnergies Getreide und Zuckerrüben. Der Vertrieb des produzierten Bioethanols erfolgt unter der Dachmarke CropEnergies an die Mineralöl- und petrochemische Industrie. Darüber hinaus produziert die Gesellschaft weitere Nebenprodukte wie beispielsweise flüssiges Kohlendioxid oder flüssiges Eiweißfuttermittel. (15.06.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CropEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2) unter die Lupe.Der Biokraftstoffhersteller CropEnergies hebe angesichts stark steigender Verkaufspreise seine Jahresziele deutlich an. Das operative Ergebnis solle in diesem Geschäftsjahr 2022/23 (Ende Februar) bei 165 bis 215 Millionen Euro liegen, wie die Tochter des Südzucker-Konzerns am Mittwoch in Mannheim mitgeteilt habe.Bisher habe das Unternehmen nur 105 bis 155 Millionen Euro angepeilt nach 127 Millionen im Vorjahr. Schwung liefere das gute Abschneiden im ersten Geschäftsquartal: In den Monaten März bis Mai sei das operative Ergebnis laut vorläufigen Zahlen mit 87 Millionen Euro auf fast das Sechsfache (Vorjahr: 15 Millionen) gestiegen. Die Aktien von CropEnergies hätten um mehr als vier Prozent angezogen, auch diejenigen von Südzucker und Verbio hätten profitieren können.Hauptgrund für die Entwicklung seien Sicherungsgeschäfte für Rohstoffe und Energie, die bereits vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs und dem damit verbundenen starken Preisanstieg getätigt worden seien. Während die Verkaufspreise von Bioethanol deutlich angezogen hätten, habe CropEnergies also die Einkaufskosten im Zaum halten können. Die positiven Ergebniseffekte der Absicherungen würden jedoch in den kommenden Quartalen erkennbar nachlassen, habe es geheißen.CropEnergies habe im ersten Quartal einen deutlichen Umsatzanstieg erzielt, der Erlös habe um 86 Prozent auf 399 Millionen Euro angezogen. Im Gesamtjahr würden die Mannheimer nun auch hier mit etwas mehr Geschäft rechnen: Statt wie bisher geplant 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro Umsatz sollten im Gesamtjahr 1,45 bis 1,55 Milliarden Euro erzielt werden.Die guten Vorgaben von CropEnergies hätten sich auch positiv auf den Kurs des Mutterkonzerns Südzucker ausgewirkt, der 2,2 Prozent zulege. Die Nachricht habe auch die Anteile des Biosprit-Konkurrenten Verbio anspringen lassen, zuletzt habe sich das Plus dort aber wieder auf knapp ein Prozent relativiert.Die Aktie von CropEnergies steige am späten Vormittag gut drei Prozent auf 10,84 Euro. Dennoch sei die Aktie weiter deutlich angeschlagen. Erst ein Sprung über die 12-Euro-Marke würde das charttechnische Bild deutlich aufhellen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Auch die Aktie von Verbio sei weiter klar angeschlagen. Bei dem Titel sei es wichtig, dass kein neues Jahrestief markiert werde. Südzucker hingegen habe sich bereits zuletzt recht stabil zeigen können und sei kurz davor, ein positives Signal zu generieren. (Analyse vom 15.06.2022)