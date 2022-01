Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte den Pullback am Freitag bereits wieder beenden und sich an den gebrochenen steilen Aufwärtstrend schieben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Hochs seien noch nicht wieder erreicht worden.



Eine Ausdehnung der Rally sei somit bei Brent bereits wieder möglich. Wenn es über die 89,46 USD hinausgehe, seien auch 92,00 USD erreichbar. Abgaben unter 85,69 USD sollten hingegen möglichst vermieden werden, da dies einen starken Rücklauf bis in den Bereich 80,17 USD einleiten könnte. (24.01.2022/ac/a/m)



