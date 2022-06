Auf 24-Stunden-Sicht entspreche das einem Plus von rund fünf Prozent beim Bitcoin. Auch am Gesamtmarkt würden derzeit wieder klar die grünen Vorzeichen dominieren. Bei vielen Altcoins falle das Kursplus auf 24-Stunden-Sicht sogar noch deutlicher aus. Sie seien im Abverkauf der vergangenen Tage allerdings auch heftiger gecrasht als die digitale Leitwährung.



Im von Makro-Gegenwind geprägten Marktumfeld hätten Probleme beim DeFi-Lending-Projekt Celsius zu Wochenbeginn einen neuerlichen Krypto-Crash ausgelöst. Die Aussicht auf eine deutliche Zinserhöhung in den USA und Meldungen, wonach der stark am Kryptomarkt engagierte Hedgefonds Three Arrows Capital in Schieflage geraten sei, hätten am Mittwoch zunächst für zusätzlichen Druck auf die Kurse gesorgt.



Im Zuge dessen habe sich der Bitcoin mehrmals an die charttechnisch und psychologisch wichtige 20.000-Dollar-Marke angenähert. Diese letzte Bastion der Bullen gelte es nun zu verteidigen. Zumindest die Leitzinserhöhung in den USA scheine auf dem aktuellen Niveau aber erst einmal eingepreist zu sein.



Die erste, kleine Gegenbewegung nach den heftigen Verlusten der vergangenen Tage sei ein Hoffnungsschimmer. Mit Blick auf weitere Zinserhöhungen, Turbulenzen bei Krypto-Projekten wie Celsius und die allgemein schlechte Stimmung unter den Marktteilnehmern dürfte die Lage kurz- und mittelfristig aber sehr angespannt bleiben.



Wer langfristig investiere und bis zu diesem Punkt dabeigeblieben sei, brauche somit weiterhin Nerven wie Drahtseile. Neueinsteiger und Nachkäufer sollten sich derweil vor Bullenfallen in Acht nehmen und auf eine nachhaltige Stabilisierung der Kurse warten. (16.06.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Viele Krypto-Investoren hatten vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank FED am Mittwochabend gezittert, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Doch obwohl die Leitzinserhöhung um 75 Basispunkte die kräftigste seit fast 30 Jahren sei, mache sich bei Bitcoin und Co seither Erleichterung breit. Für Entwarnung sei es aber trotzdem noch zu früh.Der Blick auf den Tageschart zeige: In der ersten Reaktion auf den FED-Zinsentscheid sei der Bitcoin-Kurs am Mittwochabend gefallen, anschließend aber innerhalb weniger Stunden um bis zu neun Prozent bis auf 22.869 Dollar nach oben geklettert. Einige Investoren hätten offenbar eine noch stärkere Erhöhung des US-Leitzinses als die nun verkündeten 75 Basispunkte erwartet. Seit dem frühen Donnerstagmorgen sei er anschließend etwas zurückgekommen und versuche sich an einer Stabilisierung oberhalb von 21.500 Dollar.