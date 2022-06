Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (14.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.In Deutschland würden wieder deutlich mehr Corona-Infektionen registriert. Das Robert Koch-Institut (RKI) habe die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstagmorgen mit 447,3 angegeben. Das sei ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu 331,8 am Vortag (Vorwoche: 199,9; Vormonat: 477,0).Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) habe den Anstieg auf Twitter so kommentiert: "Eine Sommerwelle war zu erwarten."Die Inzidenz habe im März einen Wert von mehr als 1.700 erreicht und sei dann bis Ende Mai unter 200 gesunken. Nun sei sie wieder mehr als doppelt so hoch. Eine dramatische Belastung des Gesundheitssystems sähen Experten aber bislang nicht. Ein Grund für den Anstieg dürfte die Verbreitung des Omikron-Subtyps BA.5 sein, der zu mehr Ansteckungen führe. Auch das Verhalten der Bevölkerung mit mehr Kontakten und weniger Schutzmaßnahmen dürfte eine Rolle spielen.Mit steigenden Infektionszahlen dürfte die Impfung wieder mehr in den Fokus rücken. Die BioNTech-Aktie könne am heutigen Dienstag leicht zulegen auf 129,75 Euro. Zuletzt sei der Titel aber erneut deutlich unter Druck geraten. Die zunehmend kritischen Stimmen, was Nebenwirkungen betreffe, der nachlassende Infektionsdruck in den vergangenen Monaten sowie die auf sich warten lassenden Daten zum Omikron-Impfstoff hätten der Aktie zugesetzt. Langfristig bleibe DER AKTIONÄR aber überzeugt. In den Fokus rücke immer stärker die weitere Pipeline - insbesondere im Onkologie-Bereich. Gelingt BioNTech hier der Durchbruch, dürfte die Aktie deutlich höher notieren, so Marion Schlegel. (Analyse vom 14.06.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link