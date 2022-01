Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

132,15 EUR +1,69% (24.01.2022, 09:56)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

147,50 USD -5,77% (21.01.2022, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (24.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Seit Wochen befinde sich die BioNTech-Aktie auf Talfahrt, die Marktkapitalisierung des Mainzer Biotech-Unternehmens sei mittlerweile auf knapp 36 Mrd. USD zusammengeschrumpft. Der Markt scheine die Möglichkeiten über die Entwicklung des Corona-Impfstoffes hinaus zu unterschätzen. Denn die Pipeline von BioNTech könne sich sehen lassen.Die milliardenschweren Gewinne, die BioNTech mit dem US-Partner Pfizer durch den Corona-Impfstoff Comirnaty einnehme, könnten direkt in die Forschung investiert werden. Allein ein Blick auf die Onkologie-Pipeline der Mainzer offenbare das immense Potenzial. Zwar würden sich die meisten der klinischen Programme noch in einer frühen Phase der Entwicklung befinden. Der Vorteil für BioNTech jedoch: Neben den starken finanziellen Ausgangslage halte die Biotech-Schmiede an den meisten Projekten die vollen Rechte. Mögliche Umsätze und Gewinne würden somit zu 100% bei BioNTech verbleiben. Nicht so breit, aber auch gut bestückt sei die Pipeline mit den Projekten gegen Infektionskrankheiten.Der aktuelle Börsenwert spiegele nach Ansicht des "Aktionärs" nicht das langfristige Potenzial der Pipeline BioNTechs wider. Langfristig ausgerichteten Anlegern biete der Kursabsturz eine attraktive Kaufchance, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.01.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link