Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

35,61 EUR +3,52% (17.06.2022, 22:26)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (19.06.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die Gerüchteküche habe schon lange gebrodelt, dann habe es BYD-Vizepräsident Lian Yubo im Kern bestätigt: Der chinesische Konzern werde Tesla in Zukunft sehr wahrscheinlich mit Batteriezellen beliefern. Eine wichtige Rolle dabei spiele die jetzt neu eröffnete Produktionsanlage der Tochterfirma Fin Dreams Battery in Shaoxing.Mit der Kapazität eines neuen Produktionsstandorts wolle BYD den steigenden Bedarf an Batterien für Elektroautos noch besser abdecken. Die in Shaoxing produzierten Blade-Batterien würden voraussichtlich nicht nur in BYD-Modellen zum Einsatz kommen, sondern u.a. auch Tesla beliefern. Genauere Details hinsichtlich der Zusammenarbeit seien aber noch nicht bekannt.Die Installation der ersten Produktionslinie in Shaoxing habe nur acht Monate gedauert. Damit beende BYD die erste von zwei geplanten Bauphasen, von denen jede eine jährliche Produktionskapazität von 15 GWh umfassen solle. Die finale Produktionsstätte solle eine Fläche von rund 1,2 mio. Quadratmetern beinhalten. BYD wolle rund 1,9 Mrd. USD in die neue Anlage investieren und 10.000 Arbeitsplätze schaffen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: