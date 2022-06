Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (16.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Mittlerweile bekomme auch die Apple-Aktie die wirtschaftliche Unsicherheit am Markt zu spüren - und die Analysten würden vorsichtiger. In den letzten drei Monaten hätten sie ihre Schätzungen für die Gewinne von Apple im dritten Quartal um 7,8 Prozent gesenkt. Die Umsatzprognosen seien im gleichen Zeitraum um 4,2 Prozent gesunken.Die Aktie habe auch den niedrigsten Anteil an Kaufempfehlungen seit mehr als einem Jahr. Aktuell würden nur noch 36 von 48 Experten die Apple-Papiere zum Kauf empfehlen. Das durchschnittliche Kursziel sei ebenfalls etwas zurückgegangen - und zwar auf zuletzt 184,42 Dollar, was ausgehend vom Mittwochsschluss einem Kurspotenzial von 36 Prozent entspreche.Die Analysten der KeyBanc würden beispielsweise Anzeichen für eine schwächere US-Nachfrage sehen. Seitens Morgan Stanley seien Bedenken über das Tempo des Umsatzwachstums im App Store geäußert worden.Zuletzt hätten sich aber die Experten von J.P. Morgan zur Apple-Aktie gemeldet und ihr positives Anlagevotum auf "overweight - 200 Dollar" belassen. Mit seinem breiten Portfolio an Zahlungslösungen sei der Technologiekonzern am ehesten mit PayPal vergleichbar und grenze sich gegen traditionellere Hardware-Branchenkollegen wie Google und Samsung ab, so Analyst Samik Chatterjee am Donnerstag. Dieser Markt habe ein adressierbares Volumen von 110 Billionen Dollar.Die mittelfristigen Probleme sollten langfristig orientierte Anleger jedoch nicht von der Apple-Aktie wegtreiben.Hier heißt es ganz klar: Dabeibleiben, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: