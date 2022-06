Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Während das Verbrauchergeschäft von Amazon an einem Corona-Kater leide, könne das Wachstum des Infrastrukturdienstes Amazon Web Services weiterhin überzeugen. Laut den Analysten von Morgan Stanley sei dafür ein Faktor ausschlaggebend: Große Tech-Kunden würden nicht an ihrer technologischen Innovation sparen.Die Analysten von Morgan Stanley hätten zwar geschrieben, dass ein Rückgang der Investitionen seitens der Kunden ein Problem darstelle, welches aber nur in kleinen Unternehmen ausgeprägt zu beobachten sei. Dies falle nicht so sehr ins Gewicht, da kleine Firmen und Start-ups weniger als zehn Prozent der AWS-Umsätze einbringen würden. Die Einbußen auf das EBIT dürften nur bei ein bis zwei Prozent liegen."Während die Nachfrage bei den großen börsennotierten nicht immun gegen Risiken ist [ ] glauben wir dennoch, dass die Ausgaben stabil bleiben dürften", würden die Experten schreiben. "Darüber hinaus glauben wir auch, dass AWS von seiner vielfältigen und wachsenden Kundenbasis (in einer wachsenden Zahl von Branchen) und einem starken Auftragsbestand mit steigenden Kundenausgaben profitieren sollte."Auch der langfristige Blick auf Hyperscaler wie AWS, Google Cloud und Co bleibe positiv. Gemäß einer Studie von Structure Research habe sich der weltweite Umsatz mit Hyperscale-Clouds von 2019 bis 2021 verdoppelt und werde voraussichtlich weiter um mehr als 30 Prozent pro Jahr zunehmen.Anleger bleiben vorerst bei der Amazon-Aktie dabei, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 15.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: