Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.



Börsenplätze AMD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

82,94 EUR -2,91% (16.06.2022, 12:36)



XETRA-Aktienkurs AMD-Aktie:

83,25 EUR -1,57% (16.06.2022, 12:17)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

89,30 USD +2,66% (15.06.2022)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (16.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Intel habe am Mittwoch offiziell seine erste diskrete Grafikkarte für Desktop-PCs vorgestellt. Marktstart werde dabei vorerst nur in China sein, wo OEM-Hersteller die Hardware auch in erster Linie verbauen sollten. Die Einsteigerkarte stelle dabei keine Gefahr für die Platzhirsche AMD und NVIDIA dar - aber das könne sich schnell ändern.Als Ziel für seine erste Grafikkarte gebe Intel an, dass die Arc380 "flüssiges 1080p-Gaming mit über 60 Bildern pro Sekunde bei populären Spielen" ermöglichen solle. Als direkten Vergleich in seiner Präsentation habe sich Intel die AMD Radeon RX 6400 ausgesucht, die allerdings einen zwei GB kleineren Speicher habe. Zudem verrate Intel nur, dass pro Yuan rund 25 Prozent mehr Leistung erzielt werde - der wichtige FPS-Vergleich fehle. Ebenfalls fraglich bleibe, ob die Intel-Karte bei vergleichbarer Leistungsaufnahme mit den etablierten Playern mithalten könne.Die hohen Margen, mit denen AMD und NVIDIA ihre Anleger begeistern würden, würden sich aber nicht im Einsteigersegment oder mit integrierten GPUs erzielen lassen. Die neue Konkurrenz im Low-End-Bereich der diskreten Grafikkarten sollte für die operative Performance von AMD und NVIDIA daher kaum Auswirkungen haben.Aber aufgepasst: Schon im Herbst wolle Intel die Arc5- und Arc7-Grafikkarten vorstellen, die dann im Mid- beziehungsweise High-End-Segment angesiedelt sein sollten. Zuletzt habe Intel hier jedoch mit Treiber-Problemen zu kämpfen gehabt.Mittelfristig dürften also weiterhin nur AMD und NVIDIA die hohe Nachfrage der Gamer bedienen und dadurch fette Gewinne einstreichen. Beim Blick auf die zweite Jahreshälfte bleibe damit nur entscheidend, ob der Grafikkarten-Boom in seiner aktuellen Kraft bis Ende des Jahres anhalte oder der Markt - beispielsweise wegen gebrauchter Mining-Hardware oder der bereits angekündigten Gaming-Schwäche - einen Wachstumsdämpfer erhalte.Die AMD-Aktie ist eine laufende "Aktionär"-Empfehlung, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 16.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: