Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, NASDAQ OTC-Symbol: WKCMF) ist Technologieführer der chemischen Industrie und produziert für alle globalen Schlüsselindustrien und ist in den Bereichen Silicone, Polymere, Life Sciences und Polysilicium tätig. (14.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Münchner Chemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wacker Chemie sei einer der unbekannteren Profiteure des Energiewandels. Man profitiere vor allem von den hohen Preisen bei Polisilizium, die sich aus der starken Nachfrage aus der Solarbranche ergeben würden. Gestern habe Wacker Chemie eine starke Prognose für das laufende 2. Quartal gegeben. Beim EBITDA rechne der Konzern mit 600 Mio. Euro. Die Schätzungen der Experten lägen nur bei 500 Mio. Euro. Deswegen wolle Wacker Chemie die Gesamtjahresprognose in den kommenden Wochen anheben. Mit genaueren Zahlen sei zwar erst Ende Juli zu rechnen, aber die Ankündigung der neuen Prognose sollte bereits Schwung verleihen.Was den Chart betreffe, habe die Wacker Chemie-Aktie zuletzt zwar korrigiert, aber der mittelfristige Aufwärtstrend sei intakt. Das erste Kursziel bei der Wacker Chemie-Aktie wäre jetzt die Marke von 185 Euro, so Maximilian Völkl, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.06.2022)Die vollständige Analyse von Maximilian Völkl, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: