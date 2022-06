XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

87,10 EUR +5,45% (17.06.2022, 17:38)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

89,56 EUR +2,75% (20.06.2022, 08:47)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland:VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (20.06.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Bereits am Freitag hätten die Investoren bei VARTA wieder beherzt zugegriffen. Auch in der neuen Handelswoche dürfte die Aktie gefragt bleiben und ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen. Die Impulse kämen von Seiten der Analysten. Goldman Sachs habe die Einstufung der Aktie mit "buy" und Kursziel 102 Euro gestartet - und morgen sei Hauptversammlung."Der Aktionär" halte an seiner grundlegend positiven Einschätzung fest. Damit die VARTA-Aktie wieder nachhaltig zulegen könne, müsse der Batteriehersteller jedoch die Zweifel am Erreichen der Jahresprognosen mit den passenden Quartalszahlen zerstreuen und zudem weitere Details zur geplanten Elektro-Offensive präsentieren. Die nächste Gelegenheit habe der Vorstand auf der Hauptversammlung, die am morgigen Dienstag (21. Juni) stattfinden werde.Ein Verfehlen bzw. eine Senkung der Planvorgaben würde für einen weiteren Vertrauensverlust und wieder fallende Kurse sorgen. Würden die Investoren den Ball von Goldman Sachs aufnehmen oder berichte VARTA über die notwendigen Fortschritte, dürfte die Aufwärtsbewegung dagegen weiter Fahrt aufnehmen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VARTA-Aktie: