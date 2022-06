Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (15.06.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die LupeDer französische Mineralölkonzern TotalEnergies steige in Indien in ein Großprojekt zur Produktion von klimaneutralem Wasserstoff ein. Dazu wolle sich das Unternehmen zu 25 Prozent an der indischen Gesellschaft Adani New Industries beteiligen, wie die Adani Group am Dienstag mitgeteilt habe. Adani New Industries wolle bis 2030 eine Million Tonnen grünen Wasserstoff pro Jahr herstellen.Dazu seien in den kommenden zehn Jahren Investitionen von 50 Millionen US-Dollar (48 Milliarden Euro) geplant. Die Kaufsumme für den französisch-indischen Deal sei am Dienstag nicht genannt worden.Indien mit rund 1,4 Milliarden Einwohnern stoße die weltweit drittgrößte Menge an Treibhausgasen aus. Das Land wolle bis 2070 Klimaneutralität erreichen. Dazu müsse es seine Energieversorgung grundlegend umstellen.Wenige Tage zuvor sei bekannt geworden, dass Katar TotalEnergies eine 25-prozentige Beteiligung an einem neuen Flüssiggas-Projekt zugeteilt habe, mit dem das arabische Land seine Exportfähigkeit an Flüssiggas (LNG) erheblich steigern wolle. Das Gemeinschaftsunternehmen mit dem Staatsbetrieb QatarEnergy werde in einem Viertel des North Field East (NFE) fördern, habe der französische Energiekonzern am Sonntag mitgeteilt. Die Exportmenge an Flüssiggas solle dadurch bis 2027 von 77 auf 110 Millionen Tonnen pro Jahr steigen.Die Privatbank Berenberg habe das Kursziel für TotalEnergies von 58 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Analyst Henry Tarr habe in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie seine Preis-Annahmen für Öl der Sorte Brent bis 2024 angehoben. Der Öl- und Gas-Sektor biete derzeit die höchsten Erträge seit mehr als einem Jahrzehnt. Shell und TotalEnergies würden unter den integrierten Ölkonzernen seine Favoriten bleiben.Die Aktie von TotalEnergies habe sich zuletzt im Zuge der hohen Öl- und Gaspreise enorm stark entwickelt. Kurzzeitig sei sogar der Sprung über das 2018er-Hoch gelungen, der nachhaltige Ausbruch sei aber noch nicht gelungen. Die Aussichten würden weiterhin gut bleiben.Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.06.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link