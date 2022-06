Xetra-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (13.06.2022/ac/a/a)



Katar habe dem französischen Energiekonzern eine 25%-ige Beteiligung an einem neuen Flüssiggas-Projekt zugeteilt, mit dem das arabische Land seine Exportfähigkeit an Flüssiggas (LNG) erheblich steigern wolle. Das Gemeinschaftsunternehmen mit dem Staatsbetrieb QatarEnergy werde in einem Viertel des North Field East (NFE) fördern, habe TotalEnergies am Sonntag mitgeteilt. Die Exportmenge an Flüssiggas solle dadurch bis 2027 von 77 auf 110 Mio. Tonnen pro Jahr steigen. TotalEnergies sei das erste ausländische Unternehmen, mit dem das Emirat beim Projekt »North Field East« zusammenarbeiten wolle, weitere sollten folgen.Die TotalEnergies-Aktie habe sich zuletzt im Zuge der hohen Öl- und Gaspreise sehr stark entwickelt. Kurzzeitig sei sogar der Sprung über das 2018er-Hoch gelungen, der nachhhaltige Ausbruch sei allerdings noch nicht geglückt. Die Aussichten würden weiterhin gut bleiben. Anleger könnten an Bord bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.06.2022)(Mit Material von dpa-AFX)