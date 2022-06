XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

635,30 EUR -0,56% (14.06.2022, 09:11)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

647,21 USD -7,10% (13.06.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (14.06.2022/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla: Kursziel Jahrestief? - ChartanalyseNach Amazon.com und Alphabet will nun auch der E-Autobauer Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) einen Aktien-Split durchführen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Wie das Unternehmen am Freitag mitgeteilt habe, würde der Verwaltungsrat für einen Split im Verhältnis von 3 zu 1 grünes Licht geben. Bevor dieser jedoch tatsächlich vorgenommen werden könne, müssten noch die Aktionäre auf der Hauptversammlung im August zustimmen. Den Papieren habe die Meldung gestern allerdings nicht auf die Sprünge geholfen. Im Sog eines schwachen Marktumfeldes sei es für die Tesla-Aktie schon zum Handelsstart per Gap-Down 3,9% nach unten gegangen. Zur Schlussglocke hätten ein Endstand von 647,21 USD und ein Minus von 7,1% zu Buche gestanden.Ausblick: Mit 696,69 USD seien die Kurse bereits am Freitag per Tages- und Wochenschluss unter die runde 700er Marke zurückgefallen. Gestern habe die Abwärtsdynamik weiter zugenommen, auch wenn es für die Aktie (im Gegensatz zum S&P 500 oder NASDAQ 100) noch nicht auf ein neues Jahrestief gegangen sei.Das Long-Szenario: Unterhalb des markanten Tiefs vom 24. Februar an der runden 700er Barriere (damals Ausgangspunkt einer Tagesumkehr mit anschließender Erholungs-Rally von 14,4%), bleibe das Chartbild angespannt. Darüber müsste es für neue Impulse zurück über das 2020er April-Hoch bei 780,79 USD gehen, wobei der Ausbruch mit Kursen oberhalb des aktuellen Juni-Hochs bei 792,63 USD bestätigt werden sollte. Könne dort die Folge der fallenden Hochpunkte per Tagesschluss durchbrochen werden, würde sich oberhalb der 800er Marke die Chance für einen Hochlauf in Richtung 50- und 100-Tage-Linie bei 849,35 USD bzw. 875,36 USD eröffnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:629,30 EUR +1,16% (14.06.2022, 09:26)