Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (14.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Noch werde nach Lösungen gesucht, wie Deutschland unabhängiger von russischem Gas werden könne. Doch nun reduziere der russische Energiegigant Gazprom seine Gaslieferungen durch die wichtige Ostsee-Pipeline. Nach Deutschland sollten um 40 Prozent gekürzte Erdgas-Mengen fließen. Reparaturverzögerungen seien verantwortlich. Die Gaspreise würden mit starken Preisaufschlägen reagieren.Verzögerungen bei der Reparatur von Gas-Kompressoren durch Siemens würden nach Angaben von Gazprom derzeit die Kapazität der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 beschränken. Ein Gasverdichter-Aggregat sei nicht rechtzeitig aus der Reparatur zurückgekommen. Deshalb habe Gazprom den Durchfluss von Gas durch die Pipeline von zuvor 167 Millionen Kubikmeter auf maximal 100 Millionen Kubikmeter pro Tag reduziert, zitiere Reuters aus einer Mitteilung von Gazprom am Dienstag.Siemens habe Kompressoren verspätet von der Reparatur zurückgeschickt. Dazu kämen Fehlfunktionen an den Motoren, weshalb an der Kompressor-Station in Portowaja bei St. Petersburg derzeit nur drei Kompressoren betrieben werden könnten.Allerdings sei am Dienstagnachmittag noch kein verringerter Durchfluss durch Nord Stream 1 festzustellen gewesen. Aktuell sei die Versorgungssicherheit weiter gewährleistet", habe eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums erklärt. "Wir beobachten die Lage und prüfen den Sachverhalt."Für Deutschland sei Nord Stream 1 die Hauptversorgungsleitung mit russischem Gas. Zuvor sei schon die Leitung Jamal-Europa nicht mehr befüllt worden. Reduziert sei auch die Durchleitung von russischem Gas durch die Ukraine, die deutlich unter Plan liege.Bereits durch die bisherigen Einschränkungen hätten sich die Energiepreise erhöht, weil insgesamt weniger Gas von Russland nach Europa fließe. Am Dienstag nun springt der Preis für Erdgas um etwa 30 Prozent in die Höhe und erreicht bei gut 200 Britische Pfund das höchste Niveau seit Mitte April, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.06.2022)