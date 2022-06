Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der ersten Sitzung dieser Woche kam es an den internationalen Finanzmärkten zu einem starken Rückzug aus risikoreichen Anlagen, so die Experten von XTB.



Auch Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515), das in solchen Situationen oft einen sicheren Hafen für die Anleger darstelle, falle heute dynamisch unter 1.830 USD. Die Renditen 10-jähriger US-Anleihen seien heute auf 3,29% gestiegen, und der Dollar sei die stärkste Währung der G7-Länder. Die katastrophale Marktstimmung sei unter anderem auf folgende Faktoren zurückzuführen: die höchste Inflationsrate in den USA seit 1981, die rekordschlechte Stimmung (laut der University of Michigan), den Absturz des Kryptowährungsmarktes (Probleme mit dem Celsius-Projekt und Verschiebung des Übergangs zum Proof of Stake-System durch ETH) und die Wiederaufnahme der Covid-Beschränkungen in China.



Gold sei am Montag um über 2% gefallen und teste derzeit die wichtige Unterstützung bei 1.823 USD, die durch die untere Grenze der 1:1-Struktur und das 61,8%-Retracement der im März 2021 gestarteten Aufwärtswelle markiert werde. Etwas unterhalb dieses Niveaus befinde sich eine Aufwärtstrendlinie. Sollte es zu einem Durchbruch nach unten kommen, läge das nächste Ziel für die Verkäufer bei 1.760 USD je Unze. Gelinge es den Käufern hingegen, die Abwärtsbewegung zu stoppen, könnte ein Aufwärtsimpuls in Richtung des lokalen Widerstands bei 1.895 USD ausgelöst werden. (Quelle: xStation 5) (13.06.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >