Kursziel

Nordex-Aktie

(Euro) Rating

Nordex-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 16,00 Buy Jefferies Constantin Hesse 15.06.2022 15,00 Neutral Goldman Sachs Ajay Patel 30.05.2022 13,00 Neutral ODDO BHF Anis Zgaya 25.05.2022 7,80 Reduce Kepler Cheuvreux William Mackie 13.05.2022

Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,29 EUR +0,65% (20.06.2022, 08:20)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,25 EUR -1,85% (17.06.2022)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 39 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.600 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (20.06.2022/ac/a/nw)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 16,00 oder 7,80 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nordex-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Nordex SE wird am 21.06.2022 ihre Zahlen für das erste Quartal 2021 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Nordex-Aktie anbetrifft, hat Constantin Hesse, Analyst von Jefferies, das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat seine Kaufempfehlung für den Titel in einer Analyse vom 15.06.2022 mit Blick auf ein vom Bundeskabinett beschlossenes Ausbaupaket für die Windkraft bestätigt. Das Kursziel laute nach wie vor 16,00 Euro. Von diesem dürfte Nordex als einer der Marktführer in Deutschland profitieren, so der Analyst. Stabile Marktanteile vorausgesetzt, könne das Programm für Nordex ein installiertes Volumen von rund drei Gigawatt Leistung jährlich mit sich bringen.Die niedrigste Kursprognose für die Nordex-Aktie kommt von Kepler Cheuvreux. Analyst William Mackie hat den Titel am 13.05.2022 von "hold" auf "reduce" herabgestuft. Das Kursziel laute 7,80 Euro.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Nordex-Aktie?Börsenplätze Nordex-Aktie: