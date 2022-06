Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Der Markt erwarte nach den jüngsten Inflationsdaten, dass die FED auf ihrer kommenden Zinssitzung eine Anhebung von 0,75 Prozent anstreben könnte. Für die Wachstumsaktie Netflix sei dies Gift und das US-Papier habe am Freitag 5,1 Prozent nachgegeben. Dass der Streaming-Dienst noch immer der klare US-Marktführer sei, könne da nur bedingt für Freude sorgen.Laut den aktuellen Daten von Nielsen habe Netflix bei den Original-Series in der Woche vom 9. bis zum 15. Mai wieder die Charts dominiert. "Ozark" sei in den USA auf immer noch beeindruckende 1.730 Zuschauerminuten gekommen, während es in der Vorwoche sogar 3.329 Minuten gewesen seien. Zum Vergleich: Hulu sei als nächster Konkurrent auf Platz vier mit 577 gestreamten Minuten für "Candy", Amazon und Disney+ ( ISIN US2546871060 WKN 855686 ) würden Platz acht beziehungsweise neun belegen. Der Rest der Top-10-Platzierungen gehe an Netflix.Auch bei den zugekauften Serien halte Netflix das Zepter fest in der Hand und lasse im Top-Ranking nur einen Platz für Amazon mit "Spongebob" übrig. Selbst bei der Film-Kategorie sei Netflix mit sieben Platzierungen der klare Marktführer.Insgesamt zeige sich damit ein deutliches Bild: Netflix dominiere gemessen an Zuschauerminuten noch immer deutlich den US-Streaming-Markt.Anleger legen sich die Papiere von Netflix auf die Watchlist, warten, bis sich die Stimmung auf dem Gesamtmarkt aufhellt, und halten Ausschau nach einem deutlichen charttechnischen Signal, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.06.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Netflix.