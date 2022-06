Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

153,08 EUR -5,31% (13.06.2022, 14:00)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

169,74 USD -5,95% (10.06.2022, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (13.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die Lieferkettenprobleme nähmen zu und würden die Halbleiter-Branche unter Druck setzen. Gleichzeitig dürften sich die steigende Inflation und die wahrscheinliche Rezession negativ auf die Konsumlaune der Verbraucher auswirken. Die Aktie von NVIDIA leide unter den sich eintrübenden Aussichten - auch wenn sich CEO Jensen Huang nicht beirren lasse."Falls der Abschwung dafür sorgt, dass die Lieferkettenprobleme abnehmen, dann ist das gut", so der NVIDIA-Boss vergangene Woche bei einer Veranstaltung der Bank of America. Denn dies würde dem Chip-Hersteller endlich die Kapazitäten freigeben, die man zum schnellen Wachstum benötige."Natürlich haben China und Russland Auswirkungen auf unser Verbrauchergeschäft Gaming - und unser zweites Quartal wird mit etwa 400 Millionen Dollar beeinflusst", gestehe Huang. "Aber das Gaming-Geschäft bleibt solide und im ersten Quartal sind die Verkaufszahlen gegenüber dem wirklich fantastischen Vorjahresquartal gestiegen." Die NVIDIA-Geschäftsführung erwarte im Gaming-Geschäft im laufenden Quartal zweistellige Umsatzrückgänge.Schnell habe der NVIDIA-CEO den Fokus daher wieder auf die hervorragenden Langfrist-Aussichten gelenkt. "Wir arbeiten aktuell an der größten Chance in der Geschichte des Computings. Lange war die Künstliche Intelligenz der heilige Gral der Computerwissenschaften", habe Huang gesagt."Der Aktionär" rat weiterhin, an der Seitenlinie zu verharren, bis sich der Gesamtmarkt beruhigt und im NVIDIA-Chart ein klares Kaufsignal zu erkennen ist, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Die sich anbahnende Rezession könnte bereits in großen Teilen eingepreist sein. (Analyse vom 13.06.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.