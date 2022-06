Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zu Wochenbeginn weiten die Futures auf die drei wichtigsten US-Indices ihre Verluste der vergangenen Woche weiter aus, so die Experten von XTB.EUR/USD ( ISIN EU0009652759 WKN 965275 ) falle am Montag für einen dritten Handelstag in Folge und finde kurzfristig Unterstützung am Tagestief vom 18. Mai bei 1,0460. Seit dem Intraday-Hoch vom Donnerstag, dass nach der Bekanntgabe des EZB-Zinsentscheids erreicht worden sei, sei das Paar um 3% gefallen. Der Dollar werte gegenüber dem Euro wieder auf, da die Händler stärkere Zinsanhebungen durch die FED erwarten und die US-Währung als sicherer Hafen gelte. Sollten die Aktienindices von der Wall Street ihre Jahrestiefs nicht verteidigen können, würde dies für eine weitere Dollar-Aufwertung sprechen. Das nächste wichtige EUR/USD-Ziel auf der Unterseite sei das im Mai erreichte Fünf-Jahrestief bei 1,0349.Der DAX gebe am Montag über 300 Punkte nach und nähere sich dem Monatstief vom Mai bei 13.272 Punkten an. Der Index falle für den vierten Handelstag in Folge - seit dem letzten signifikanten Hoch vom 6. Juni habe der DAX über 1.200 Punkte an Wert verloren. Sollte das oben genannte Niveau bei 13.272 Punkten nicht als Unterstützung genutzt werden, könnte das Jahrestief, das am 7. März bei 12.423 Punkten erreichte worden sei, anvisiert werden. Im H4-Chart gebe es keine Anzeichen, die auf eine bullische Umkehr hindeuten würden. (13.06.2022/ac/a/m)