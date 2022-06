7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (14.06.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) weiterhin zu kaufen.Wie für den französischen Luxusriesen üblich lege dieser nach jedem ersten und dritten Quartal nur seine Umsatzzahlen offen. Man habe im Vergleich zum Vorjahresquartal ein Umsatzwachstum von 29% auf EUR 18 Mrd. erwirtschaftet. Dies entspreche einem organischen Wachstum von 23%.Mit Blick auf die einzelnen Sparten habe nach wie vor "Fashion & Leather Goods", zu der Marken wie Louis Vuitton, Dior und Fendi gehören würden, gut die Hälfte des gesamten Quartalsumsatzes ausgemacht. So habe man mit einem Umsatz von EUR 9,12 Mrd. ein organisches Wachstum von 30% erzielen können.Nachdem man während der Pandemie kräftige Umsatzeinbußen habe hinnehmen müssen, habe die Sparte "Selective Retailing" in den vergangenen Monaten von gelockerten Reisebeschränkungen (Stichwort Duty Free) profitiert. Mit einem organischen Plus von 24% habe man EUR 3,04 Mrd. erwirtschaftet, was jedoch noch immer rund 500 Mio. unter dem Niveau vom Q1 2019 liege. Hinterwallner gehe davon aus, dass sich im Zuge der sukzessiven Erholung diese Wachstumsdynamik fortsetzen und auch dieser Geschäftsbereich schon bald wieder sein Vorkrisenniveau erreichen werde."Wines and Spirits" sei ein weiterer Profiteur von gelockerten Pandemie bedingten Beschränkungen gewesen, was im Vergleich zum Vorjahresquartal zu einem organischen Umsatzwachstum von 2% auf EUR 1,64 Mrd. geführt habe. Aufgrund einer starken Erholung der Gastronomie- und Tourismusbranche, allen voran in Europa, liege man in diesem Bereich bereits über dem Vorkrisenniveau. Beim Hennessy Cognac hätten sich jedoch Lieferengpässe bemerkbar gemacht, weshalb sich hier das Absatzvolumen im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt habe. Glenmorangie Whiskey und Belvedere Vodka wiederum hätten ein starkes Wachstum verbuchen können.Auch die beiden Sparten "Watches & Jewelry" und "Perfumes & Comsetics" hätten die Q1-Umsätze von 2019 bereits wieder übertroffen. Mit Umsätzen von EUR 2,34 Mrd. und EUR 1,91 Mrd. hätten die beiden Bereiche im Vergleich zum Vorjahr ein organisches Wachstum von +17% bzw. +19% erzielen können.Das französische Luxuskonglomerat habe seine Erholung weiterhin in großen Schritten fortgesetzt. Bezogen auf den Gesamtumsatz habe sich das Unternehmen nicht nur erholt, sondern das Vorkrisenniveau sogar schon übertroffen. Der Konzern verfüge über ein breites Produkt- und Markenportfolio, welches kontinuierlich erfolgreich erweitert werde (Stichwort Tiffany). Aufgrund einer starken Preisfestsetzungsmacht und hoher Margen erwarte der Analyst ein solides Gewinnwachstum des Unternehmens in den kommenden Jahren. Er sehe daher den Konzern weiterhin in einer hervorragenden Position, um von der erwarteten Überwindung der Pandemie und darüber hinaus überproportional zu profitieren. Aufgrund der deutlichen Korrektur der Aktie von zuletzt (seit dem Allzeithoch im Januar über -20%) hätten sich auch die Bewertungsrelationen merklich attraktiviert. Der Analyst bewerte die Aktie aufgrund der starken Fundamentaldaten mit einem leicht überdurchschnittlichen KGV-Multiple im Vergleich zur Historie und mit einem Aufschlag gegenüber der Peer Group. Das Kursziel belaufe sich weiterhin auf EUR 710.Christian Hinterwallner, Analyst der RBI, bestätigt daher seine "Kauf"-Empfehlung für diesen Qualitätstitel. (Analyse vom 14.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen