Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) konnte sich im Mai in einer ersten geradlinigen Aufwärtsbewegung von den Ausverkaufstiefs der vorherigen Baisse bei 1.780 USD erholen und zügig bis an den Widerstand bei 1.875 USD klettern, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dort habe Anfang Juni eine kurze Korrektur eingesetzt, die von der Käuferseite am vergangenen Freitagnachmittag mit einer massiven Kaufwelle beendet worden sei. Dabei sei Gold binnen drei Stunden von 1.824 bis 1.875 USD angestiegen. Im heutigen frühen Handel werde dieser starke bullische Konter leicht korrigiert.



Die Korrektur nach der steilen Rally sei aktuell wenig verwunderlich und dürfte schon im Bereich von 1.858 USD von der Käuferseite zum Einstieg genutzt werden. Ein weiterer Anstieg bis 1.875 USD wäre von dort aus zu erwarten und dürfte den Bruch der Marke vorbereiten. Darüber wäre ein weiteres Kaufsignal mit Zielen bei 1.909 und 1.920 USD aktiv. Auch eine Fortsetzung der Kaufwelle bis 1.959 USD wäre in der Folge realistisch. Sollte der Goldpreis dagegen unter 1.848 USD fallen, müsse man bereits wieder etwas vorsichtiger werden, was die bullischen Aussichten betreffe. Doch ausgehend von 1.835 USD könnte durchaus noch ein weiterer Anstieg bis 1.875 USD gelingen. (13.06.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



