Zwar werde sich die Forschung zu diesen Medikamenten kontinuierlich weiterentwickeln, doch die Tendenz sei äußerst ermutigend. Mit einer durchschnittlichen Gewichtsabnahme im einstelligen Bereich hätten die Medikamente der älteren Generation gegen Fettleibigkeit zwar ihren Nutzen, aber nicht ausgereicht, um die gesundheitlichen Ergebnisse wesentlich zu verändern. Die Daten für Wegovy und Tirzepatid seien so vielversprechend, dass viele glauben würden, man stünde an der Schwelle zu einer neuen Ära der Adipositas-Therapie.



Die Experten würden diese Ansicht teilen und glauben, dass die Marktchancen beträchtlich sein könnten. Bis 2030 würden voraussichtlich mehr als 40% der Weltbevölkerung fettleibig oder übergewichtig sein. Da Übergewicht zu zahlreichen Krankheiten wie Diabetes, Herzkrankheiten und Krebs beitrage, würden sich die Kosten für die Behandlung adipositasbedingter Erkrankungen jährlich auf Billionen von US-Dollar belaufen. Man gehe davon aus, dass sogar zwei Drittel aller Behandlungskosten von Diabetes mit Fettleibigkeit zusammenhängen würden. Doch angesichts der begrenzten Wirksamkeit früherer Medikamente und des vorherrschenden Stigmas, dass Gewichtsabnahme mehr mit Willenskraft als mit etwas Physiologischem zusammenhänge, nehme nur ein kleiner Prozentsatz der Menschen, die für eine Arzneimitteltherapie infrage kämen, diese in Anspruch (etwa 2% in den USA).



Das könnte sich ändern. Einige Monate nach der Markteinführung von Wegovy im Juni 2021 hätten die Experten eine Umfrage unter Hausärzten und Endokrinologen durchgeführt. Von den Befragten hätten 40% das Medikament bereits verschrieben, und keiner habe über negative Rückmeldungen von Patienten berichtet. Dieser Prozentsatz dürfte noch steigen, insbesondere wenn Tirzepatid die Zulassung erhalte und weiterhin positive Ergebnisse liefere.



Die Kostenübernahme durch die Krankenkassen werde wesentlich über die Akzeptanz bei den Patienten entscheiden, insbesondere in Regionen außerhalb der USA, wo die Kostenerstattung für Adipositas-Medikamente gering sei. Doch der Vorteil der Medikamente - insbesondere wenn sie nachweislich die Anzahl der schwerwiegenden kardiovaskulären Erkrankungen verringern würden - könnte eine Ausweitung des Krankenversicherungsschutzes zur Folge haben.



Bemerkenswert sei außerdem, dass die neuen Adipositas-Medikamente von großen Pharmaunternehmen entwickelt worden seien, die seit Jahrzehnten dieselben Hormone für die Behandlung von Diabetes erforschen würden. Angesichts des großen ungedeckten Bedarfs im Bereich der Fettleibigkeit könnten sich die Medikamente als wichtige Ergänzung des Produktportfolios der Unternehmen erweisen. In der Umfrage hätten die Ärzte angegeben, dass mehr als die Hälfte ihrer Patienten übergewichtig seien (55%) und dass Diät und Sport allein oft nicht ausreichen würden. Übergewicht sei wie Bluthochdruck eine chronische Krankheit, sodass Patienten, die nach Beginn der Behandlung sowohl eine Gewichtsabnahme als auch eine Verbesserung der Gesundheitsergebnisse erreichen würden, die Medikamente langfristig einnehmen könnten.



Nach Ansicht der Experten erinnere die Revolution im Kampf gegen Fettleibigkeit daran, wie groß die potenziellen Wachstumschancen im Gesundheitswesen seien und warum es wichtig sei, bei Investitionen in diesem Sektor einen diversifizierten Ansatz zu verfolgen. Zweifellos würden Small-Cap-Biotech-Unternehmen bei der Arzneimittelinnovation führend bleiben, doch medizinische Durchbrüche könnten überall stattfinden. Mit umfangreichen Barreserven, fundiertem Wissen und kommerzieller Feuerkraft würden Large-Cap-Biopharma-Unternehmen über die Mittel verfügen, um große Wachstumspotenziale zu erschließen. Anleger mit zu engem Blickwinkel, könnten eine wichtige Wende verpassen. (15.06.2022/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Während sich die heutige Biopharma-Forschung weitgehend auf seltene Krankheiten oder schwere Erkrankungen wie Krebs konzentriert, wird die Entwicklung fortschrittlicher Arzneimittel für zahlreiche Krankheiten fortgeführt, so Luyi Guo Research Analyst und Andy Acker, CFA Portfolio Manager bei Janus Henderson.Tatsächlich sei einer der aufregendsten Erfolge der letzten zwölf Monate im Bereich der Fettleibigkeit zu verzeichnen gewesen. Während in der Regel Small-Cap-Biotech-Unternehmen bei der Arzneimittelinnovation führend seien, treibe in diesem Fall Large-Cap Biopharmaunternehmen die Wissenschaft voran. Dieser Fortschritt finde in einer Zeit statt, in der steigende Zinsen und eine potenzielle Konjunkturabschwächung die Attraktivität von kapitalstarken Biopharmaunternehmen erhöht hätten. Es sei, wie die Experten meinen würden, ein hervorragendes Beispiel dafür, warum Anleger einen diversifizierten Ansatz für den Sektor wählen sollten.Seit Jahrzehnten gebe es bereits Medikamente gegen Übergewicht, um Menschen zu helfen, die Schwierigkeiten hätten, ihr Gewicht durch Diät und Bewegung zu reduzieren. Die Wirkung dieser Medikamente sei jedoch begrenzt: Die meisten Patienten würden nur im mittleren einstelligen Prozentbereich abnehmen, und die Nebenwirkungen würden eine langfristige Medikamentierung erschweren. Die bariatrische Operation als Alternative sei zwar wirksamer, könne aber zu Komplikationen nach der Operation führen, erfordere häufig eine Gewichtsabnahme vor der Operation und sei für die meisten Menschen nicht zugänglich.Das kürzlich für die Behandlung von Diabetes zugelassene Tirzepatid (Markenname Mounjaro) könnte bei Adipositas noch vielversprechender sein. Tirzepatid ahme zwei Hormone nach, die zur Regulierung der Körpermasse und der Nahrungsaufnahme beitragen würden. Die in der Phase-3-Studie beobachtete Wirksamkeit nähere sich dem Gewichtsverlust einiger bariatrischer Verfahren.