Die ersten Schritte für den Aktienhandel

Welche Risikoneigung habe ich persönlich?

Wie lange kann ich auf mein Geld verzichten?

Wie viel Zeit möchte und kann ich für meine Investments investieren?

Möchte ich aktiv oder passiv handeln?

Spannende Aktien zum Einstieg: Welche denn?

Eine gute Strategie für den Start ist sicherlich, direkt ein gewisses Maß an Diversifikation anzustreben. Dadurch lassen sich die Einzelrisiken vermindern und die Schwankungen des Gesamtportfolios werden geglättet.



Außerdem beschäftigt man sich als Anfänger dadurch ausführlich mit unterschiedlichen Unternehmen, deren Geschäftsmodellen und den Chancen, die eine Investition in diese Unternehmen bieten kann.



Alternative Möglichkeiten zum Einstieg in Wertpapiere

Wer vermögenswirksame Leistungen erhält, kann sich zum Beispiel auf der Ratgeber-Seite "Geldanlage-leicht-gemacht.de" Informationen über die Möglichkeiten des VL-Sparens mit Wertpapieren bei einzelnen Anbietern einholen.



Schnell wird dabei klar: Direkt in Aktien investieren über VL-Sparen funktioniert nicht. Dafür kann man aber indirekt mit ETFs und Fonds an der Wertentwicklung großer Unternehmen partizipieren. Das kann ein einfacher Einstieg in die Welt der Wertpapiere sein.



Fortgeschrittene Anleger werden sich irgendwann die Frage stellen: Privatdepot oder Firmendepot: Was ist in der persönlichen Situation angebracht?



Wer direkt in Aktien investieren möchte, wird normalerweise als Privatperson einsteigen. Wer große Vermögen verwaltet und steuerliche Möglichkeiten ausnutzen möchte, wird dagegen die Vorteile eines Firmendepots zu schätzen wissen.



Welche Entscheidungen später auch immer anstehen werden, gut zu wissen ist auf jeden Fall: Aller Anfang ist schwer. Der große Vorteil ist jedoch: Wer sich mit dem Thema Aktien beschäftigt, wird Schritt für Schritt Wissen aufbauen und langfristig davon profitieren.



Vor allem, wenn einem klar ist: Ohne Aktien geht es kaum.









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - "Ohne Aktien wird schwer" - so titelt der Börsenpodcast von OMR und drückt damit aus, was eine ganze Generation mittlerweile verstanden zu haben scheint: Wer für das Alter vorsorgen und Vermögen aufbauen möchte, der kommt um Aktien nicht herum.Der sogenannte "Anlagenotstand" zwingt Anleger dazu, sich mehr und mehr mit verschiedenen Anlageklassen sowie deren Chancen und Risiken auseinanderzusetzen - darunter auch die Geldanlage in Aktien.Aber welche Schritte sollte man zunächst gehen, bevor die ersten Aktien-Investments durchgeführt werden können? Was gibt es dabei zu beachten? Und welche Gestaltungsmöglichkeiten ergeben sich bei fortgeschrittenen Investoren?Wie fängt man als Neuling an, wenn man in Aktien investieren möchte? Aktien für Anfänger mit wenig Geld sind ganz besonders für Einsteiger interessant, welche noch nicht viel Kapital zum Investieren zur Verfügung haben. Zusätzlich können hilfreiche Aktien-Tipps Börseneinsteigern wertvolle Grundlagen vermitteln, die dann in der Praxis zur Anwendung kommen können.Bevor es jedoch an die Auswahl einzelner Aktien geht, sollten grundsätzliche Fragen geklärt werden, wie zum Beispiel:Wenn diese Grundsatzfragen geklärt sind, kann es an die Auswahl einzelner Wertpapiere gehen.Tesla, Amazon, Plug Power, Apple, Nvidia, BioNTech? Die Auswahl ist groß und für Börsen-Neulinge ist es nicht einfach einzuschätzen, wie es um die Zukunftspotenziale der Firmen bestellt ist.Aber auch die Risiken der einzelnen Geschäftsmodelle dürfen natürlich keinesfalls vernachlässigt werden.