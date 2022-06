Das US-Software-Unternehmen Adobe (ISIN US00724F1012/ WKN 871981) habe besser als erwartet ausgefallene Zahlen für Q2 vorgelegt, mit den Prognosen aber die Markterwartung verfehlt. Bei Erlösen von 4,39 (3,84) Mrd. USD habe Adobe einen Nettogewinn von 1,18 (1,12) Mrd. USD erzielt. Für das Gesamtjahr habe Adobe Umsätze von 17,65 Mrd. USD und ein bereinigtes Ergebnis von 13,50 USD je Aktie in Aussicht gestellt, was leicht unter den Markterwartungen liege.



Tesco (ISIN GB00BLGZ9862/ WKN A2QQMK) habe seinen Umsatz (ohne Mehrwertsteuer und Treibstoffe) in Q1 des GJ 2022/23 (per 28.05.) flächenbereinigt ggü. dem Vorjahr um 2% auf 13,57 Mrd. GBP gesteigert. Wie der britische Lebensmittelhändler weiter mitgeteilt habe, sei der Umsatz im Heimatmarkt um 1,5% auf 9,88 Mrd. GBP zurückgegangen. Dennoch sei eine Ausweitung der Marktanteile um 37 Basispunkte gelungen.



Der Euro habe etwas leichter zum USD tendiert. Weitere Verluste habe es beim Yen gegeben, der unter der weiterhin lockeren Geldpolitik der Bank of Japan gelitten habe.



Die Ölpreise hätten im aktuellen Makroumfeld erneut schwach notiert. Eine kurzfristige Stabilisierung am Freitag habe sich nicht durchgesetzt. (20.06.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach den verlustreichen Vortagen gelang dem deutschen Aktienmarkt am großen Verfallstag an den Terminbörsen eine leichte Erholung, so die Analysten der Nord LB.Ob diese aber mehr als ein Stabilisierungsversuch im Abwärtstrend sei, bleibe fraglich. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,67%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +1,22% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +1,11% geklettert.