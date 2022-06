Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (14.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Verschicken von Paketen per Post werde für einen Teil der Sendungen am 1. Juli teurer. Für Privatkunden steige der Preis des 2-Kilogramm-Pakets, dessen Marke nur online erhältlich sei, auf 5,49 Euro und koste damit demnächst 50 Cent mehr als bisher, wie die Deutsche Post DHL am Montag mitgeteilt habe.Auch Packsets und Pluspäckchen würden aufgrund der gestiegenen Papierkosten teurer, habe es geheißen. Hingegen sinke der Filialpreis beim 5-Kilogramm-Paket von 7,49 Euro auf 6,99 Euro. Der Online-Rabatt beim Kauf von Paketmarken im Internet entfalle künftig.Als Grund habe die Firma auch die gestiegenen Transport-, Zustell- und Lohnkosten genannt, die Preiserhöhungen im nationalen und grenzüberschreitenden Paketversand unumgänglich gemacht hätten. Auch international drehe das Unternehmen an der Preisschraube - allerdings seien davon ausschließlich Pakete mit dem Ziel USA betroffen, habe die Post mitgeteilt. Bei Sendungen ins Ausland bleibe es zudem bei einem preislichen Unterschied von online und in Filialen gekauften Paketmarken.Für Geschäftskunden, zum Beispiel Online-Händler, habe die Deutsche Post DHL bereits zum Jahreswechsel ihre Paketpreise erhöht.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe Deutsche Post auf "buy" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Der Logistikkonzern traue sich zu, das während der Corona-Pandemie gesteigerte Profitabilitätsniveau im Bereich Luft- und Seefracht-Speditionsdienste aufrecht zu erhalten, so Analyst Patrick Creuset in einer am Montag vorliegenden Studie. Sowie die Erreichbarkeit der Unternehmensziele sichtbarer werde, habe die Bewertung deutlich Luft nach oben.Anleger sollten nicht ins fallende Messer greifen und zunächst auf eine Stabilisierung warten. Investierte Anleger beachten den Stopp bei 29,00 Euro, so Marion Schlegel. (Analyse vom 14.06.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link