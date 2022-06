XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,443 EUR +0,45% (20.06.2022, 09:01)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,91 USD +0,81% (17.06.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (20.06.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie habe sich vergangene Woche sehr volatil gezeigt. Die 9-Euro-Marke habe dennoch gehalten werden können. Das wirtschaftliche Umfeld setze dem Papier zu, doch die Aussichten seien weiterhin verhalten positiv für den Frankfurter Finanzkonzern. Das sage auch der Experten-Konsens.Dieses Jahr wird der Umbau von Deutschlands größter Bank im Großen und Ganzen sein Ende finden. Die Zinsentwicklung dürfte dem Finanzinstitut dabei in die Hände spielen, was sich an den Erwartungen für die einzelnen Sparten ablesen lässt. Denn nach Schätzungen des Analysten-Konsens soll der Umsatz in der Unternehmensbank von 5,15 Milliarden Euro Ende 2021 dieses Jahr 5,63 Milliarden Euro erreichen.Die Bewertung der Deutsche Bank-Aktie sei mit einem KGV von 6 für 2022 absolut und relativ zur Peergroup gesehen günstig. Damit dürfte viel Negatives eingepreist sein. Auch das Kurs-Buchwert-Verhältnis sei mit nur 0,32 eines der niedrigsten im Sektor. Spekulativ orientierte Anleger könnten das Kursniveau zum Einstieg nutzen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.06.2022)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:9,373 EUR -0,52% (20.06.2022, 09:13)