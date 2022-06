Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (13.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die EZB habe die erste Zinsanhebung im Juli sowie den Stopp der Anleihekäufe verkündet. Im Großen und Ganzen habe das die Erwartungen getroffen. Der Gesamtmarkt habe aufgrund der anhaltenden Inflationsängsten aber mit heftigen Rücksetzern reagiert und dabei auf die Aktie der Deutschen Bank mit nach unten gerissen. Die Stimmung für den Titel bleibe aber dennoch gut.Die US-Bank J.P. Morgan habe die Einstufung für die Deutsche Bank auf "overweight" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Die europäischen Marktstrategen von J.P. Morgan sähen die Papiere der Frankfurter laut einer am Montag vorliegenden Studie als Kaufchance.Ihr Kurs/Gewinn-Verhältnis auf Basis der Konsensschätzung sei seit Januar 2020 vor der Corona-Krise überdurchschnittlich gesunken, habe es geheißen. Gleichzeitig hätten die Branchenexperten dem Unternehmen im kommenden Jahr höhere Ergebnisse zugetraut als der Markt und sähen keine Kredit- und Refinanzierungsrisiken. Der verantwortliche Analyst Kian Abouhossein halte die Papiere für attraktiv bewertet. Er mahne aber, die Kostenentwicklung genau im Auge zu behalten.Neben den lobenden Worten von Abouhossein habe auch Goldman Sachs die Aktie am Freitag die Aktie mit "buy" und einem Kursziel von 19,10 Euro eingestuft. Diese gute Stimmung spiegele sich im Chartbild jedoch noch nicht wider. Nach dem Ausbruch über eine Dreiecksformation sei der Titel inzwischen erneut in diese zurückgefallen und notiere sogar nur noch knapp über der unteren Begrenzung, die aktuell bei 9,15 Euro verlaufe. Sollte der Wert diese Unterstützung nach unten durchbrechen, seien weitere Rücksetzer bis mindestens zum Zwischentief bei 8,81 Euro wahrscheinlich. Darunter biete die Unterstützungszone um 8,40 Euro Halt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link