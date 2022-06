Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) stürzt regelrecht ab, hat die Tiefs vom 9. Mai bei XETRA DAX 13.381 und gestern auch das Vorbörsentief des 9. Mai bei 13.272 erreicht, so wie es sein sollte, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Klar sei schon seit Tagen, seit dem Auslaufen des Aufwärtszyklus am 31. Mai und seit dem sich anschließen Kreuzen von 14.330 und dem damit verbundenen faktischen Aufwärtstrendendes gewesen, dass sich der DAX bei 13.381/13.272 neu aufbauen müsse. Allein das Tempo der Talfahrt überrasche die BNP Paribas.



Die DAX-Vorbörse takte bei ca. 13.413 und lege minütlich weiter zu... Es gelte: DAX = FDAX bis Freitag, 13 Uhr. Das bedeute, dass sich der deutsche Markt in der Woche des 2. großen Verfallstermins befinde, Höhepunkt sei Freitag, 13 Uhr. Unter dem "Stunden-Kijun"-Parameter (DAX indikativ) erwarte die BNP Paribas nicht viel von den DAX-Bullen! Dieser "Stunden-Kijun"-Parameter verlaufe aktuell bei 13.413. Schon daran könnte der DAX scheitern und abermals bis zum Abendtief bei 13.226 fallen, mit dem es eine besondere Bewandtnis habe, die die BNP Paribas 8:20 Uhr bei "DAILY DAX LIVE" in Bild und Ton erkläre. (15.06.2022/ac/a/m)



