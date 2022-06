Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat zum Wochenabschluss kein neues Verlaufstief hinnehmen müssen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Vielmehr habe das Aktienbarometer einen sog. Innenstab ausgeprägt. Die deutschen Standardwerte würden also im Bereich der 13.000er-Marke zaghafte Stabilisierungstendenzen zeigen. Weniger konstruktiv gestalte sich das Chartbild auf Wochenbasis, wo in der abgelaufenen Woche mit einem Abwärtsgap (13.750 zu 13.649 Punkte), der abgeschlossenen oberen Umkehr und dem Abgleiten unter die 200-Wochen-Linie (akt. bei 13.211 Punkten) weitere Negativargumente hinzugekommen seien. Ihr Hauptaugenmerk sollten Anleger derzeit auf den Erholungstrend seit dem Tief vom März 2020 (akt. bei 13.202 Punkten) legen. Bei einem endgültigen Bruch der hier entstehenden Kreuzunterstützung müsse eine Belastungsprobe des bisherigen Jahrestiefs von Anfang März bei 12.439 Punkten einkalkuliert werden. Aus der Höhe der letzten Woche vervollständigten Topbildung ergebe sich sogar ein kalkulatorisches Kursziel von 12.000 Punkten. Ohne ein schnelles Schließen des jüngsten Abwärtsgaps besitze der DAX weiterhin eine ordentliche charttechnische Schlagseite. (20.06.2022/ac/a/m)



