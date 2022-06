Um elf Uhr solle das Treffen des EZB-Rats beginnen. Laut einem Sprecher würden in der Sitzung die aktuellen Marktbedingungen besprochen. Seit der EZB-Sitzung in der vergangenen Woche, als für Juli eine erste Zinserhöhung angekündigt worden sei, seien die Zinsen an den Kapitalmärkten gestiegen und die Aktienkurse deutlich eingebrochen. Offen sei, ob die EZB nun ihren Zeitplan noch einmal über den Haufen werfe und schneller auf die Rekordinflation reagiere als bislang erwartet.



Am Abend stehe zudem die Sitzung der US-Notenbank FED an. Hier werde erwartet, dass ein Zinsschritt um 50 oder 75 Basispunkte durchgeführt werde. Spannend werde neben dem Ausmaß der Anhebung aber auch das Wording, wie es in den kommenden Monaten weitergehen könnte und ob die FED noch immer mit einer weichen Landung rechne oder ob sie eine Rezession kommen sehe.



EZB und FED stünden im Fokus, der Kampf gegen die Inflation bleibe hart. Der DAX habe einen Teil der frühen Gewinne bereits wieder abgegeben und bleibe in unruhigem Fahrwasser. Anleger sollten die Notenbank-Entscheidungen abwarten und noch Pulver trocken halten. (15.06.2022/ac/a/m)







