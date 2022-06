Börsenplätze CropEnergies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CropEnergies-Aktie:

11,50 EUR +1,95% (20.06.2022, 08:01)



XETRA-Aktienkurs CropEnergies-Aktie:

11,26 EUR +0,54% (17.06.2022, 17:36)



ISIN CropEnergies-Aktie:

DE000A0LAUP1



WKN CropEnergies-Aktie:

A0LAUP



Ticker-Symbol CropEnergies-Aktie:

CE2



Kurzprofil CropEnergies AG:



Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, ist CropEnergies (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2), ein Mitglied der Südzucker-Gruppe, ein etablierter und gemessen an der Produktionskapazität führender europäischer Hersteller von Bioethanol für den Kraftstoffsektor. Als Bioethanol wird aus Biomasse hergestelltes Ethanol bezeichnet. Bioethanol wird durch die Fermentation (Gärung) zucker- und stärkehaltiger Pflanzen gewonnen. Als Rohstoffe verwendet CropEnergies Getreide und Zuckerrüben. Der Vertrieb des produzierten Bioethanols erfolgt unter der Dachmarke CropEnergies an die Mineralöl- und petrochemische Industrie. Darüber hinaus produziert die Gesellschaft weitere Nebenprodukte wie beispielsweise flüssiges Kohlendioxid oder flüssiges Eiweißfuttermittel. (20.06.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - CropEnergies-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2).Am 02.06.22 seien Schätzung, Zielkurs und Empfehlung angehoben, denn "Q1/22-23 dürfte sehr erfreulich verlaufen sein" schreiben die EQUI.TS Analysten in ihrer jüngsten Studie. Und tatsächlich, die am 15.06.22 veröffentlichten Q1/22-23-KPI's (Details: 06.07.22) würden einen sehr erfreulichen Geschäftsgang zeigen, was zu einer ersten und deutlichen 23er-Guidance-Erhöhung geführt habe.Die Bio-C2 Preise würden wieder in Richtung historischem Hoch steigen. Aber, der verschärfte "Tank-Teller"-Disput halte an. Um eine Lenkungswirkung zu erzeugen, müsse kurzfristig dieser "Agro-Cap" entschieden werden. Auch stünde in Kürze die Investmententscheidung über die Zukunftsprojekte (EUR 80 bis 100 Mio.; i.W. innenfinanziert) an.Also wichtige Entscheidungen stünden an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link