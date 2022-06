Börsenplätze Coinbase-Aktie:



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (13.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Coinbase habe im Mai mit schwachen Zahlen für Unmut bei den Anlegern gesorgt. Das habe keine geringere als Cathie Woods veranlasst, um Papiere der größten US-Kryptobörse für rund 30 Millionen Dollar nachzukaufen, was den Kurs in der Folge gestützt habe. Nun ziehe allerdings die Bitcoin-Talfahrt auch Coinbase ordentlich in die Tiefe.Laut CoinDesk-Daten werde Bitcoin derzeit auf dem niedrigsten Stand seit Dezember 2020 gehandelt, nämlich unter 24.000 Dollar. Seit Beginn des Wochenendes seien damit mehr als 200 Milliarden Dollar aus dem Krypto-Gesamtmarkt verschwunden.Ein Erklärungsansatz: Der Krypto-Kreditgeber Celsius könnte für den Preisverfall der digitalen Währung mitverantwortlich sein. Das US-Unternehmen habe am Montag gesagt, dass es alle Abhebungen, Swaps und Übertragungen zwischen Konten aufgrund der "extremen Marktbedingungen" aussetze, wie CBNC berichtet habe. Auch Binance habe am Montag vorübergehend die Bitcoin-Abhebungen pausiert, aber gesagt, dass die Entscheidung auf eine "festgefahrene Transaktion zurückzuführen sei, die einen Rückstau verursacht".Das sehe derzeit alles andere als gut aus. Investoren sollten auf keinen Fall in den "Cathie-Wood-Modus" wechseln und damit in ein fallendes Messer greifen: Im derzeitigen Markt habe die US-Investorin mit ihrer Strategie, bereits ordentlich Geld - zumindest im Sinne von Buchverlusten - verbrannt.Der Markt mag auf lange Sicht sicherlich wieder drehen - aber derzeit sollten sich Anleger bei Coinbase und Co besser in Geduld üben, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link