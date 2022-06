Ein Rückgang von Bitcoin unter 20.000 USD würde Ethereum wahrscheinlich unter 1.000 USD ziehen. Hinzu komme, dass der BTC-Preis noch nie unter die Preishochs des letzten Bullenmarktes gefallen sei, was die Panik noch verstärken könnte.



Coinbase (ISIN US19260Q1076/ WKN A2QP7J) habe Pläne zur Entlassung von 18% der Belegschaft inmitten von Ängsten vor einer möglichen Rezession und einem anhaltenden Einbruch des Kryptowährungsmarktes angekündigt.



Die Anleger würden heute auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank warten, was zu einer hohen Volatilität und Angst auf dem "empfindlichen" Kryptowährungsmarkt führe. Darüber hinaus verfolge das globale Kapital aufmerksam die Dringlichkeitssitzung der EZB, auf der unter anderem die aktuelle Situation auf dem Anleihemarkt erörtert werden solle.



Probleme mit der dezentralen Plattform Celsius, die Abhebungen und Überweisungen von Kundengeldern stoppe, hätten den dezentralen Finanzsektor "DeFi" in Angst und Schrecken versetzt.



Ein weiterer Stablecoin, der den US-Dollar nachahme (USDD), der der Tron-Blockchain gehöre, habe seine Korrelation mit dem Dollar verloren und werde trotz der Versuche, die Bindung zu verteidigen, immer noch bei 0,96 Dollar gehandelt. (15.06.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Abwärtsbewegung von Bitcoin hat sich weiter verschärft, und der "König der Kryptowährungen" ist in die Nähe einer weiteren wichtigen Unterstützung bei 20.000 USD gerutscht, so die Experten von XTB.Gestern sei Bitcoin unter 22.000 USD gerutscht, wo sich die 200-Wochen-Linie (SMA) befunden habe. Unter diesen gleitenden Durchschnitt sei der Bitcoin-Kurs bisher nur dreimal in der Geschichte gerutscht: 2013, 2018 und 2020. Der gleitende Durchschnitt diene Anlegern seit vielen Jahrzehnten als einer der wichtigsten technischen Indikatoren für einen Bullenmarkt- oder Bärenmarktzyklus.Microstrategy, das vor nicht allzu langer Zeit versprochen habe, Bitcoin vor einem Fall unter 21.000 USD zu schützen, habe mit den Problemen zu kämpfen, die sich aus einem so starken Preisverfall ergeben würden, obwohl CEO Michael Saylor die Anleger beruhige.