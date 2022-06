Selbst Branchenexperten würden sich derzeit mit ihren Prognosen unterbieten, wo der Kurs endlich einen Boden finden könnte. Von einer Stabilisierung im Bereich der 200-Wochen-Linie bei rund 23.000 Dollar über einen Test der psychologisch wichtigen 20.000er Marke bis zu einem Crash auf 8.000 Dollar sei derzeit alles dabei.



Natürlich würden auch Analysten und Chartexperten keine Glaskugel besitzen, um die künftige Entwicklung vorherzusagen. Fakt sei aber, dass die Stimmung unter den Marktteilnehmern extrem schlecht und der Druck vom Gesamtmarkt - auch mit Blick auf die Inflations- und Zinsangst - hoch sei. Gepaart mit schlechten Nachrichten aus der Branche selbst, wie zuletzt etwa beim DeFi-Projekt Celsius und der weltgrößten Kryptobörse Binance, könne im schwer angeschlagenen Umfeld schnell neuer Verkaufsdruck entstehen.



Obwohl der Bitcoin auf dem aktuellen Niveau klar überverkauft erscheine und viel Negatives eingepreist sein dürfte, sollten sich Anleger zumindest kurzfristig auf weitere Turbulenzen einstellen. Die Märkte seien in Aufruhr und viele Marktteilnehmer in Panik - eine explosive Mischung.



Wer sehr langfristig investiert und - wie "Der Aktionär" - vom langfristigen Erfolg des Bitcoins überzeugt sei, könne aktuell nur die Zähne zusammenbeißen und auf eine Trendwende warten. Ins fallende Messer greifen sollten aber selbst Schnäppchenjäger nicht. Vor dem (Nach-)Kauf sollte zumindest eine Stabilisierung abgewartet werden.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (14.06.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nachdem der Bitcoin in der Nacht auf Dienstag kurzzeitig unter die 21.000-Dollar-Marke gefallen ist, läuft aktuell eine kleine Gegenbewegung, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Von Entspannung könne aber noch keine Rede sein, denn das Chartbild sei schwer angeschlagen und die Stimmung hochexplosiv. Selbst Branchenvertreter würden daher fürchten, dass der Boden immer noch nicht erreicht sei.Auf 24-Stunden-Sicht stehe beim Bitcoin zwar immer noch ein fettes Minus von rund zehn Prozent, ausgehend vom Mehrjahrestief bei 20.951 Dollar, welches er am Dienstagmorgen gegen vier Uhr markiert habe, habe er sich aber schon wieder um mehr als acht Prozent nach oben abgesetzt. Dennoch wachse die Sorge, dass die Talfahrt auf dem aktuellen Niveau noch nicht beendet sei.