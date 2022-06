Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Digitalisierung der Landwirtschaft sei ein absoluter Megatrend, den der DAX-Konzern Bayer aktiv mit vorantreiben wolle. Eine Ausweitung der strategischen Beziehung mit dem amerikanischen Unternehmen Planet Labs solle nun kreative Lösungen hervorbringen, um eine nachhaltige Landwirtschaft zu unterstützen.Der Ausbau der der Partnerschaft signalisiere eine "signifikante Ausweitung der Zusammenarbeit". Zusätzlich zur Lizenzierung von Planet's Fusion-Produkt werde Planet SkySat-Daten und professionelle Dienstleistungen für Bayer bereitstellen, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die zur Optimierung der Saatgutproduktion, zur Verbesserung der Effizienz der Lieferkette und zur Unterstützung einer nachhaltigen Landwirtschaft beitragen würden, so Planet Labs im Rahmen einer Pressemitteilung.Mithilfe der Daten, die Planet generiere, erhoffe sich Bayer das Potenzial, die historische und saisonale Leistung von Nutzpflanzen besser zu verstehen. "Diese strategische Erweiterung wird die Innovation beschleunigen, indem sie das Fachwissen und die globale Reichweite nutzt, um Entwicklungen für die Landwirtschaft zu verbessern und sie wird unsere Datenwissenschaftler in die Lage versetzen, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, die unsere Saatgutproduktion weltweit unterstützen können", so Dirk Backhaus, Head of Product Supply der Bayer-Division Crop Science.Die Bayer-Aktie sollte man vorerst weiter meiden, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: