Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (14.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Bayer-Konzern müsse sich in einem wegweisenden Rechtsstreit um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat weiter mit seinem Berufungsantrag beim obersten US-Gericht gedulden. Der US Supreme Court habe sich am Montag bedeckt dazu gehalten, ob er sich des für viele andere US-Verfahren richtunggebenden Falls annehme.Nachdem die Richter am Donnerstag dazu getagt hätten, hätten Beobachter mit einer raschen Entscheidung gerechnet. Bayer erhoffe sich vom Supreme Court einen Befreiungsschlag im Dauerkonflikt um rechtliche Altlasten, die die Leverkusener sich 2018 mit dem über 60 Milliarden US-Dollar teuren Kauf des US-Saatgutriesen Monsanto eingebrockt hätten."Wir erwarten eine Entscheidung zu einem späteren Zeitpunkt", habe Bayer in einem knappen Statement mitgeteilt. Konkret gehe es bei dem Antrag des Konzerns um die Überprüfung eines Urteils zugunsten des Klägers Edwin Hardeman, der Monsanto-Produkte für seine Krebserkrankung verantwortlich gemacht habe. Ihm seien 2019 nach einem Gerichtsprozess letztendlich gut 25 Millionen Dollar Schadenersatz zugesprochen worden. Bayer streite vehement ab, dass Glyphosat Krebs verursache. Der Konzern argumentiere mit der Zustimmung von Aufsichtsbehörden und Studien, die belegen sollten, dass Unkrautvernichter wie Monsantos umstrittenes Roundup bei vorschriftsgemäßer Anwendung sicher seien.Bayer setze große Hoffnung darauf, dass der Supreme Court den Fall Hardeman annehme und die Entscheidung kippe. Das hätte Signalwirkung für zahlreiche weitere Glyphosat-Klagen, von denen für das DAX-Unternehmen hohe Rechtsrisiken abhängen würden. Doch zuletzt habe es nicht so ausgesehen, als ob sich das oberste US-Gericht mit dem Fall befassen werde. Die US-Regierung habe dem Supreme Court im Mai davon abgeraten und sie habe in der Regel großen Einfluss.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link