Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) unter die Lupe.Aus Sorge um die steigende Zahl an Affenpockenfällen habe WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus für kommende Woche (23. Juni) den Notfallausschuss einberufen. Das Gremium solle entscheiden, ob es sich - wie bei Corona - um eine "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" handle. Sollte sich die WHO dafür entscheiden, könnte dies weitere Aufträge für Bavarian Nordic bedeuten.Die Erklärung der Notlage sei die höchste Alarmstufe, die die WHO verhängen könne. Eine solche Erklärung habe keine direkten praktischen Folgen, solle aber die Mitgliedsländer wachrütteln. Eine Notlage gelte etwa seit Ende Januar 2020 wegen des Coronavirus Sars-CoV-2.Der WHO seien bis Dienstag weltweit mehr als 1.600 Fälle von Affenpocken und fast 1.500 Verdachtsfälle aus 39 Ländern gemeldet worden. In 32 dieser Länder habe es vor Mai keine bekannten Fälle gegeben. In den anderen sieben Länder in Afrika grassiere das Virus seit Jahrzehnten. Bislang seien 72 Todesfälle aus den afrikanischen Ländern gemeldet worden. Die WHO prüfe einen möglichen Todesfall durch Affenpocken aus Brasilien, so Tedros.Die Sorge der WHO beziehe sich auf drei Bereiche, habe Tedros gesagt: das Virus verhalte sich ungewöhnlich, es seien immer mehr Länder betroffen und damit sei eine koordinierte Reaktion nötig. Tedros habe aber betont, dass die Experten des Notfallausschusses die Problematik betrachten und noch nicht entschieden sei, ob sie das Ausrufen einer Notlage für nötig halten würden.Die WHO befinde sich in Alarmbereitschaft. Entscheide sich die Organisation, die Affenpocken-Ausbreitung als "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" zu definieren, könnte die Aktie von Bavarian Nordic abermals positive Impulse erfahren.Im Musterdepot setzt "Der Aktionär" auf weiter steigende Kurse beim Impfstoff-Player und einen unverändert positiven Newsflow. Auch spekulativ ausgerichtete Neueinsteiger können sich das interessante Papier noch ins Depot legen. Charttechnisch spannend, so Michel Doepke. (Analyse vom 15.06.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link