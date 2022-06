Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (13.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der weltgrößte Chemiekonzern BASF habe das Umsatzziel für neue Produkte im Geschäft mit der Landwirtschaft bestätigt. Bis 2031 peile das Unternehmen hier Erlöse von mehr als 7,5 Milliarden Euro an, habe Michael Wagner, der das Nordeuropa-Geschäft in der Sparte Agricultural Solutions leite, am Montag in Ludwigshafen gesagt.Dabei konzentriere sich das Unternehmen auf die Verbesserung der landwirtschaftlichen Erträge bei wichtigen Nutzpflanzen wie Weizen, Raps, Soja, Mais, Baumwolle, Reis sowie Obst und Gemüse. Bis 2028 sollten acht neue Wirkstoffe auf den Markt kommen. Im vergangenen Jahr habe BASF rund elf Prozent des Segmentumsatzes für Forschung und Entwicklung ausgegeben.Die US-Bank J.P. Morgan habe die Einstufung für BASF auf "overweight" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die europäischen Marktstrategen von J.P. Morgan sähen die Papiere der Ludwigshafener laut einer am Montag vorliegenden Studie als Kaufchance. Ihr Kurs/Gewinn-Verhältnis auf Basis der Konsensschätzung sei seit Januar 2020 vor der Corona-Krise überdurchschnittlich gesunken, habe es geheißen. Gleichzeitig trauten die Branchenexperten dem Unternehmen im kommenden Jahr höhere Ergebnisse zu als der Markt und sähen keine Kredit- und Refinanzierungsrisiken. Der für BASF verantwortliche Analyst Chetan Udeshi halte die Papiere des Chemiekonzerns für sehr attraktiv bewertet.Die Schweizer Großbank UBS hingegen habe die Einstufung für BASF auf "neutral" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Analyst Andrew Stott sei in einer am Montag vorliegenden Studie aber optimistischer für das operative Ergebnis im Upstream-Geschäft der Ludwigshafener im zweiten Quartal als der Marktkonsens. DAX . Auch "Der Aktionär" halte die BASF-Titel derzeit für sehr günstig bewertet. Die Aussichten seien alles andere als schlecht. Doch die kurzfristigen Herausforderungen würden den Kurs weiterhin belasten.Daher bleibt der DAX-Titel vorerst weiterhin nur für Mutige geeignet (Stopp: 39,00 Euro), so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur BASF-Aktie. (Analyse vom 13.06.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: