Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (13.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Apple-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) charttechnisch unter die Lupe.Lehrbuchmäßiger Pullback bestätige das vorangegangene Doppeltop. Aus charttechnischer Sicht lasse sich die aktuelle Ausgangslage der Apple-Aktie damit absolut treffend beschreiben. Doch der Reihe nach: Aufgrund des Abgleitens unter die horizontalen Unterstützungen bei rund 150 USD seien die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt bei dem Technologietitel zuletzt von einer oberen Umkehr ausgegangen. Nach der idealtypischen Bestätigung der Nackenlinie drohe das Papier nun wieder Fahrt nach Süden aufzunehmen. Rein rechnerisch lasse sich das Abschlagspotenzial aus dem beschriebenen Doppeltop auf rund 30 USD taxieren. Perspektivisch reiche dieses aus, um die Tiefs vom Mai und März 2021 bei 122,25/116,21 USD auszuloten. Die Kombination aus dem Tief vom September 2020 (103,10 USD) und der 200-Wochen-Linie (akt. bei 99,08 USD) bilde knapp darunter einen weiteren wichtigen Rückzugsbereich. In der Summe besitze das Chartbild der Apple-Aktie weiter ordentlich "Schlagseite". Um die Einschätzung zu revidieren, bedürfe es einer schnellstmöglichen Rückeroberung der Nackenlinie der o. g. Trendwendeformation, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 13.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:128,38 EUR -1,52% (13.06.2022, 09:16)XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:130,78 EUR -4,79% (10.06.2022, 17:35)