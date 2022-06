Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

101,10 EUR +6,65% (14.06.2022, 21:57)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

105,23 USD +6,81% (14.06.2022, 22:10)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (14.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Während der NASDAQ auch heute zunächst neue Korrekturtiefs auslote, würden die Kurs von Internet-Aktien aus China 6 Prozent und mehr steigen. Trotz des scharfen Rücksetzers gestern würden Aktien wie Pinduoduo und Alibaba dieser Tage unterm Strich zu den Outperformern gehören. Noch immer gebe es aber in mehrfacher Hinsicht keine echte Entwarnung.Neue Tiefs seien zwar nach wie vor eher unwahrscheinlich, aber die hohen Tagesschwankungen und das Abprallen an signifikanten Widerständen würden darauf hindeuten, dass Anleger längst noch nicht von einer nachhaltigen Rückkehr in frühere Aufwärtstrends ausgehen könnten.Einen konkreten nachrichtlichen Grund für die heutigen Anstiege gebe es nicht. An den Argumenten für und gegen ein Investment in China-Aktien habe sich in den vergangenen Tagen praktisch nichts geändert. Positiv überraschend sei zuletzt lediglich das stärker als erwartet wachsende Exportgeschäft gewesen.Auch wenn China-Aktien derzeit zu den Outperformern zählen würden: Angesichts der hohen Tagesschwankungen, fehlender Trends und einer äußerst unsicheren Gesamtsituation, was die Aussichten der Unternehmen, aber auch die Lage der Wirtschaft insgesamt betrifft, sind die Anstiege mit Vorsicht zu genießen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.06.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba, Baidu, JD.com.