Wien (www.aktiencheck.de) - Der australische Infrastrukturfonds IFM, welcher bisher 39,8% am Flughafen Wien (ISIN AT00000VIE62/ WKN A2AMK9) gehalten hat, erhöhte seinen Anteil auf über 40%, was nun ein Pflichtangebot an alle Aktionäre auslöst, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Der Angebotspreis in Höhe von EUR 33 liege ca. 25% über dem Schlusskurs von Freitag. Gestern habe sich der Aktienkurs knapp unter dem Angebotspreis eingependelt. Der Angebotspreis liege leicht unter dem Kursziel der Analysten der RBI von EUR 35 und die Analysten würden auch ein verbessertes Angebot nicht ausschließen. Sobald die Fristen für das Pflichtangebot bekannt seien, würden die Analysten der RBI eine Empfehlung zur Annahme abgeben.



Der größte Gewinner im DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei Brenntag (ISIN DE000A1DAHH0/ WKN A1DAHH) gewesen. Der Chemikalienhändler habe nach dem guten Jahresstart seine Prognose erhöht und erwarte nun für das Gesamtjahr ein um Sondereffekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in Höhe von EUR 1,75 Mrd. bis EUR 1,85 Mrd. Die vorherigen Erwartungen hätten von EUR 1,45 Mrd. bis EUR 1,55 Mrd. gelegen. Die Aktien seien in einem sehr schwachen Umfeld um knapp 3,5% gestiegen. (14.06.2022/ac/a/m)



