ISIN va-Q-tec-Aktie:

DE0006636681



WKN va-Q-tec-Aktie:

663668



Ticker-Symbol va-Q-tec-Aktie:

VQT



Sektor:

Energie



Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (16.06.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec: Wachstumsstory intakt - Aktienanalyseva-Q-tec (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) hat Anfang Juni die Hauptversammlung 2022 abgehalten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Dabei seien alle Tagesordnungspunkte mit großer Zustimmung verabschiedet worden. Der Vorstand habe ausführlich über das Geschäftsjahr 2021 und das erste Quartal 2022 berichtet. Der Umsatz des Dämmstoffspezialisten sei 2021 um 44 Prozent auf 104,1 Mio. Euro gestiegen. Das EBITDA habe sich sogar um 64 Prozent auf 18,7 Mio. Euro entsprechend einer EBITDA-Marge von 18 Prozent verbessert.Im ersten Quartal 2022 habe va-Q-tec mit einem Umsatzplus von 25 Prozent auf 28,0 Mio. Euro den Wachstumspfad fortgesetzt. Jedoch sei die EBITDA-Entwicklung durch die erhöhten sonstigen betrieblichen Aufwendungen, insbesondere durch stark gestiegene Transport- und Logistikkosten, Internationalisierungskosten sowie eine Normalisierung der Reise- und Messeaktivität mit minus 16 Prozent auf 3,9 Mio. Euro rückläufig.Der Vorstand erwarte, dass sich die Ergebnisentwicklung mit der zu erwartenden Ausweitung der Geschäftsaktivitäten im Jahresverlauf zunehmend normalisieren werde. Entsprechend seien die Prognosen bestätigt worden: Demnach gehe va-Q-tec für das Geschäftsjahr 2022 nach wie vor von einem weiteren Umsatzwachstum auf eine Bandbreite von 115 Mio. bis 122 Mio. Euro aus. Für das EBITDA erwarte das Unternehmen grundsätzlich ein gegenüber dem Vorjahr mittelstarkes und aufgrund operativer Skaleneffekte und eines veränderten Produktmixes mit einem wachsenden Anteil höhermargiger Produkte und Dienstleistungen relativ zum Umsatz überproportionales Wachstum.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze va-Q-tec-Aktie: