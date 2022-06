Die Inflationserwartungen für den Euroraum seien im Juni weiter gesunken. Die Erwartungen der Expertinnen und -experten an die wirtschaftliche Entwicklung der Eurozone seien um 1,5 Punkte auf -28 Punkte gestiegen.



Am 24. Juni werde der nächste ifo-Geschäftsklimaindex veröffentlicht. Es bleibe abzuwarten, ob sich dann eine weitere Stimmungsaufhellung abzeichne. Beobachtet werden müsse weiterhin auch die Corona-Lage in China. Sollte es hier zu weiteren Hafenschließlungen kommen, könnte dies eine Verschlimmerung der Lieferkettenengpässe zur Folge haben.



Auch der Krieg gegen die Ukraine stehe so bald nicht vor einem Ende. Ernährungs- und Energiepreise würden also weiterhin auf einem hohen Niveau bleiben und die Inflation zusätzlich antreiben. Die EZB habe auf ihrer Sitzung vergangene Woche den Ausstieg aus dem Anleihekaufprogramm APP zum 1.Juli angekündigt sowie die Anhebung der Leitzinsen um 25 BP in Aussicht gestellt. Ob dies genüge, um die angebotsseitige Inflation in Schach zu halten, sei jedoch fraglich. Wenn der Inflationsdruck weiter zunehme, gerate die EZB unter Umständen noch stärker unter Zugzwang.



Die Stimmung der vom ZEW befragten Finanzmarktexperten und -expertinnen habe sich im Juni leicht verbessert. Die Befragten hätten die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland in den nächsten sechs Monaten etwas besser als im Mai eingeschätzt: Die Konjunkturerwartungen seien um 6,3 Punkte auf -28 Saldenpunkte gestiegen. Für die aktuelle Lagebeurteilung habe sich ein Saldo von -27,6 Zählern ergeben - ein Zuwachs um immerhin 8,9 Punkte. Trotz dieser Anstiege lägen beide Salden deutlich im negativen Bereich, was die geopolitischen Unsicherheiten gut widerspiegele.



Der Ukraine-Krieg mit den gestiegenen Rohstoffpreisen werfe nach wie vor seinen Schatten auf die konjunkturelle Entwicklung. Lieferkettenengpässe seien weiterhin an der Tagesordnung. All dies führe zu einem enormen Inflationsdruck. Um diesem zu begegnen, habe die EZB vergangenen Donnerstag angekündigt, zum 1. Juli das Anleihekaufprogramm APP zu beenden und im Juli die Leizinsen um 25 BP anzuheben. Weitere Leitzinserhöhungen würden im September erfolgen. Die FED werde morgen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ebenfalls einen weiteren Zinsschritt vornehmen. (14.06.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) hat heute die Ergebnisse seiner monatlichen Konjunkturumfrage veröffentlicht, so die Analysten der Nord LB.Die teilnehmenden 183 Finanzmarktexpertinnen und -experten würden für die nächsten sechs Monate weniger Abwärtspotenzial bei der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland erwarten. Der Saldo der Konjunkturerwartungen für die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland sei leicht auf -28 Punkte gestiegen, was in etwa den Erwartungen von Ökonomen entspreche. Im Vergleich zum Berichtsmonat April habe sich somit die Einschätzung der Analysten und Analystinnen um 6,3 Punkte verbessert.Die Bewertung der aktuellen Lage habe sich im Juni erstmals seit Februar 2022 verbessert. Hier habe sich ein Anstieg um 8,9 Punkte auf -27,6 Saldenpunkte ergeben. Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs würden weiterhin auf die Stimmung drücken, auch wenn Szenarien wie plötzliche Stopps der Gaslieferungen weniger wahrscheinlich geworden seien. Die durch den zweimonatigen Lockdown in Shanghai verursachten Verzögerungen im Schiffsverkehr würden noch lange Wirkungen nach sich ziehen.