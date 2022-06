Headline. Erwartung: 10,9%/ Vorwert: 11,0%

Kernrate. Erwartung: 8,6%/ Vorwert: 8,8%



14:30 Uhr: Kanada - Verkäufe im verarbeitenden Gewerbe für April. Erwartung: 1,5%/ Vorwert: 2,5% (im Monatsvergleich)

22:40 Uhr: API-Bericht zu den US-Ölbeständen. Erwartung: +0,5 Mio. Barrel



Asiatische Sitzung:



01:50 Uhr: Japan, Maschinenbestellungen für April

04:00 Uhr: China, monatliche Konjunkturdaten für Mai (Einzelhandelsumsatz, Industrieproduktion, Anlageinvestitionen)



Reden der Zentralbanker:



19:20 Uhr: Schnabel von der EZB (14.06.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden darauf hindeuten, dass die europäischen Aktienmärkte nach dem gestrigen weltweiten Ausverkauf höher eröffnen würden. Die Stimmung sei heute Morgen etwas besser, aber Händler sollten damit rechnen, dass die Märkte bis zur Entscheidung des FOMC morgen (20:00 Uhr) nervös bleiben würden. Die Markterwartungen würden sich in Richtung einer Zinserhöhung um 75 Basispunkte bewegen, da die Inflation weiterhin außer Kontrolle sei.Der Wirtschaftskalender für heute sei zwar nicht leer, aber doch recht dünn. Im europäischen Vormittagshandel werde den Händlern der ZEW-Index für Juni angeboten, gefolgt vom EPI-Bericht aus den USA und den kanadischen Produktionsumsätzen am Nachmittag. Der Ölpreis könnte am Abend, wenn der API-Bericht veröffentlicht werde, eine gewisse kurzfristige Volatilität erfahren. Die monatlichen Konjunkturdaten aus China würden im Laufe des kommenden asiatischen Handelstages veröffentlicht und könnten sich auf die Stimmung auswirken, da sie sich auf den Zeitraum beziehen würden, in dem die Pandemiebeschränkungen weitgehend aufgehoben worden seien.14:30 Uhr: USA - EPI für Mai (im Jahresvergleich):