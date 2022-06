In den USA hätten 67% der Unternehmen eine positive Umsatzüberraschung gemeldet, bei den Gewinnen seien es 76% gewesen, wobei die Umsätze im Durchschnitt um ca. 2% und die Gewinne um ca. 5% übertroffen worden seien. Die Telekommunikationsbranche sei der einzige Sektor mit einer geringfügig negativen Umsatzüberraschung gewesen, während alle Sektoren bei den Gewinnen positiv gewesen seien.



Die stärksten positiven Überraschungen bei den Umsätzen habe es bei Versorgern (+10%), Energie (+4%) und Werkstoffen (+4%) gegeben, die geringsten bei Telekommunikation, Industrie und zyklischem Konsum. Bei den Gewinnen habe es die meisten positiven Nachrichten in den Bereichen Werkstoffe, Gesundheitswesen und Finanzwerte gegeben, die schwächsten positiven Meldungen seien aus den Bereichen zyklische Konsumgüter, Energie und Industriewerte gekommen. Das stärkste Umsatzwachstum sei - wenig überraschend - mit +58% aus dem Energiesektor gekommen, gefolgt von der Werkstoffbranche mit +24%, die ähnliche Muster wie in Europa in Bezug auf den Anstieg der Rohstoff- und Energiepreise aufweise, und dem Immobiliensektor mit +20%.



In Asien (ohne Japan) hätten 54% der Unternehmen eine positive Umsatzüberraschung gemeldet, bei den Gewinnen seien es 37% gewesen, wobei die Umsätze im Durchschnitt um 6% und die Gewinne um 10% übertroffen worden seien. Immobilien und Telekommunikation seien die einzigen beiden Sektoren mit negativen Umsatzüberraschungen gewesen, während Versorger und Immobilien die einzigen beiden Sektoren mit negativen Gewinnüberraschungen gewesen seien.



Die stärksten positiven Nachrichten seien aus den Sektoren Finanzen, Energie und Werkstoffe gekommen, ähnlich wie in anderen Regionen, und die stärksten positiven Meldungen seien aus den Sektoren Energie, Werkstoffe und Telekommunikation gekommen - was wiederum die Vorteile der höheren Rohstoff- und Energiepreise für die Sektoren Energie und Werkstoffe unterstreiche. Das ausgewiesene Wachstum sei mit +18% beim Umsatz und +9% beim Gewinn ähnlich stark gewesen wie in Europa. Das stärkste Wachstum habe der Energiesektor verzeichnet, gefolgt von Finanzwerten, Industriewerten und Werkstoffen. Nur ein einziger Sektor habe ein negatives Umsatzwachstum verzeichnet, nämlich der Sektor der Basiskonsumgüter.



In Japan sei die Berichtssaison etwas uneinheitlicher verlaufen: 61% der Unternehmen hätten eine positive Umsatzüberraschung und 54% eine Gewinnüberraschung gemeldet, wobei der Umsatz insgesamt 2% und der Gewinn -22% betragen habe. Die stärksten positiven Umsatzüberraschungen habe es bei den Versorgern, im Gesundheitswesen und bei zyklischen Konsumgütern gegeben, während Immobilien, Finanzwerte und nicht-zyklische Konsumgüter negative Umsatzüberraschungen gezeigt hätten. Bei den Gewinnen seien Versorger, Energie und Technologie die stärksten positiven Bereiche gewesen. Das ausgewiesene Wachstum habe +11% beim Umsatz betragen, aber -20% bei den Erträgen, was auf die Bereiche Gesundheitswesen, zyklische Konsumgüter und Finanzwerte zurückzuführen sei. (17.06.2022/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Q1-Berichterstattung ist nun abgeschlossen, und es war eine starke Berichtssaison in allen Regionen, so Zehrid Osmani, Leiter für globale, langfristige und indexunabhängige Strategien bei Martin Currie, Teil von Franklin Templeton."Obwohl dies als beruhigend angesehen werden könnte, ist es wichtig zu bedenken, dass die Ergebnissaison eher ein Rückblick ist, als dass sie das widerspiegelt, was vor uns liegt", so Zehrid Osmani. Da sich die wirtschaftlichen Frühindikatoren verschlechtert hätten, würden die Experten in den nächsten Quartalen angesichts des schwächeren wirtschaftlichen Hintergrunds und des höheren Inflationsdrucks, der auf den Gewinnspannen der Unternehmen laste, von einer Phase der Gewinnrückstufungen ausgehen. Sie seien der Meinung, dass die Gewinnwachstumserwartungen zu hoch seien und in den meisten Regionen gesenkt werden müssten.In Europa hätten 74% der Unternehmen eine positive Umsatzüberraschung gemeldet, bei den Gewinnen seien es 66% gewesen, wobei die Umsätze im Durchschnitt um ca. 5% und die Gewinne um ca. 10% übertroffen worden seien. Alle Sektoren hätten insgesamt positive Umsätze gemeldet, mit Ausnahme des Energiesektors, der - vielleicht überraschenderweise - bei den Umsätzen -11% negativ gemeldet habe, während er bei den Gewinnen mit +2% immer noch leicht positiv gewesen sei. Der Telekommunikationssektors, der bei den Umsätzen -1% geliefert habe, habe bei den Gewinnen mit +26% ein starkes Ergebnis gezeigt. Die Sektoren mit den meisten positiven Umsatzüberraschungen seien Versorger, Immobilien und Technologie gewesen.