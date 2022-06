Börsenplätze Twitter-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

35,88 EUR +1,33% (17.06.2022, 13:35)



XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:

36,15 EUR -0,44% (17.06.2022, 12:41)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

37,36 USD -1,66% (16.06.2022, 22:05)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker-Symbol Twitter-Aktie:

TWR



NYSE-Symbol Twitter-Aktie:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste. (17.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Tech-Milliardär Elon Musk wolle nach einer Twitter-Übernahme auch bei der Produktentwicklung des Dienstes mitmischen. Dies habe er am Donnerstag bei einer Videokonferenz gegenüber den Twitter-Beschäftigten gesagt. Unterdessen notiere die Twitter-Aktie weiterhin deutlich unter dem vereinbarten Übernahmepreis.Unter den Produktideen, die Musk dabei am Donnerstag genannt habe, sei zum Beispiel gewesen, für die aktuell noch kostenlose Verifizierung der Nutzer Geld zu verlangen. Auch habe er die Absicht bekräftigt, gegen automatisierte Bot-Accounts anzukämpfen.Musks frühere Kritik, Twitter schränke zu stark die Redefreiheit ein, habe auch Sorgen ausgelöst, dass unter seiner Regie mehr Tweets mit Falschinformationen oder Beleidigungen auf der Plattform bleiben könnten. In der Videokonferenz habe er zwar eingeräumt, dass Nutzer Twitter verlassen würden, wenn sie angegriffen würden oder sich unwohl auf der Plattform gefühlt hätten. Doch er habe zugleich bekräftigt, dass es Nutzern erlaubt werden sollte auch "ziemlich empörende" Dinge zu veröffentlichen, Twitter könne aber die Verbreitung solcher Tweets drosseln.Er wolle Twitter auf eine Milliarde Nutzer bringen, habe Musk gesagt. Nach jüngsten verfügbaren Zahlen habe Twitter rund 230 Millionen täglich aktive User gehabt, denen der Dienst Werbung anzeigen könne, weil sie auf die hauseigene App oder die Web-Version zurückgreifen würden. In einem möglichen Hinweis auf die künftige Ausrichtung habe Musk die chinesische Video-App Tiktok dafür gelobt, dass sie für Nutzer Clips heraussuche, die unterhaltsam seien.Der Auftritt vor den Mitarbeitern sei ein klares Zeichen dafür, dass Musk weiter am Kauf von Twitter interessiert sei. Offensichtlich wolle er nur den zuvor gebotenen Preis von 54,20 Dollar je Aktie nachverhandeln.Aufgrund der zahlreichen Unsicherheiten rund um die Übernahme rät DER AKTIONÄR weiterhin, die Twitter-Aktie zu meiden, so Emil Jusifov. (Analyse vom 17.06.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link