Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) scheiterte an den Vortagen erneut an der Hürde bei 22,44 USD und geriet daraufhin leicht unter Druck, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Zuletzt seien die Notierungen aus der bärischen Flagge der Vorwochen nach unten herausgerutscht und hätten auch die 21,50 USD nicht halten können.



Weitere Abgaben seien nach dem Ausbruch aus der bärischen Flaggenformation möglich. Spielraum biete sich dabei bis in den Bereich der 20,45 USD. Werde dieses Tief unterschritten, dürfte sich der Weg weiter in Richtung 19,65 USD öffnen. Erst der Ausbruch über die Hürde bei 22,44 USD helle das Chartbild nachhaltig wieder auf, was abzuwarten bleibe. (14.06.2022/ac/a/m)

