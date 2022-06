Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Der Energietechnikkonzern Siemens Energy habe die Überholung einer Gasturbine der Ostseepipeline Nord Stream bestätigt. Aufgrund der von Kanada verhängten Sanktionen könne sie derzeit nicht aus Montréal zurückgeliefert werden, habe eine Sprecherin des Konzerns am Dienstag mitgeteilt.Der russische Energieriese Gazprom habe am Dienstag angekündigt, die maximalen Gasliefermengen durch die Ostseepipeline Nord Stream nach Deutschland um 40 Prozent zu verringern. Grund seien Verzögerungen bei Reparaturarbeiten durch die Firma Siemens. Ein Gasverdichteraggregat sei nicht rechtzeitig aus der Reparatur zurückgekommen.Siemens Energy habe der Sprecherin zufolge 2009 Gasturbinen für eine Verdichterstation der Nord Stream 1-Gaspipeline in Russland geliefert. Sie seien demnach für die Druckerhöhung des Erdgases in der Pipeline erforderlich. Die speziellen Gasturbinen müssten für die Aufrechterhaltung des Betriebes regelmäßig überholt werden. Eine der Turbinen werde derzeit im kanadischen Montréal überholt, aus technischen Gründen sei dies nur dort machbar.Die Gaspreise seien zuletzt im Zuge der Meldung deutlich angezogen. Am Dienstag sei der Preis für Erdgas um etwa 30 Prozent in die Höhe gesprungen und erreiche bei gut 200 Britische Pfund das höchste Niveau seit Mitte April. Gazprom-Aktien seien in Deutschland derzeit weiter nicht handelbar. Die Aktie von Siemens Energy sei zuletzt erneut unter Druck geraten. Derzeit befinde sich das Unternehmen im Umbau. Allerdings werde das Unternehmen Zeit benötigen.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der Siemens Energy-Aktie vorerst abzuwarten. (Analyse vom 15.06.2022)Mit Material von dpa-AFX